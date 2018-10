Mielipide

Vierailevalta päätoimittajalta: Kehitysmaissa asuvat tytöt kärsivät ilmastonmuutoksen seurauksista

ja ilmaston­muutos. Kaksi sanaa, jotka aiheuttavat kaikissa meissä jonkinlaisen reaktion. Kaksi sanaa, jotka joko yhdistävät tai erottavat ihmisiä. Miten nämä sanat liittyvät yhteen?Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkien ihmisten elämään. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportin viesti oli rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 asteeseen. Luku tuntuu pie­neltä, mutta sillä on valtaisia vaikutuksia. Eniten ilmastonmuutoksesta kärsivät haavoittuvimmat ryhmät, kuten kehitysmaissa asuvat tytöt.Se on epäreilua. Kehitysmaiden tytöt eivät käytä suunnattomia määriä muovia tai lapa rahaa fossiilisten polttoaineiden käyttöön. He eivät jarruta uusiutuvan energian lisäämistä ja irtisanoudu kansainvälisestä yhteistyöstä. He yrittävät sopeutua seurauksiin.kotityöt hoituvat puhtaalla vesijohtovedellä hanaa kääntämällä. Kehitysmaissa veden, saati puhtaan sellaisen, saanti on monen mutkan takana. Ilmaston lämpenemisen takia monen kylän vesisäiliöt ovat kuivuneet ja matka veden äärelle on kasvanut kilometrien mittaiseksi. Aika, jonka tytöt viettävät kotitöiden parissa, on pois koulutuksesta. Jos veden haku ja ruuanlaitto kestävät koko päivän, tyttö ei ehdi kouluun.Kuivuus ja veden puute vaikeuttavat tyttöjen elämää muutenkin. Moni tyttö joutuu jäämään kuukautisten aikana kotiin, koska vedestä on puute eikä ­perheillä ole varaa ostaa kuukautis­suojia. Se kuulostaa absurdilta. Kuinka monta viikkoa me suomalaiset tytöt joutuisimme olemaan pois koulusta, jos kuukautiset olisivat este oppimiselle?näyttöä, että lapsiavioliittojen määrä lisääntyy ilmastonmuutoksen seurauksena alueilla, joissa tytöille ­vahingollinen perinne oli jo saatu laskuun. Sadon heiketessä tytön naittaminen on selviytymiskeino, jolla perhe pyrkii takaamaan tyttärelleen ruuan aviomiehen kodissa. Vaikka tarkoitus voi olla hyvä, lapsiavioliitto vahingoittaa tyttöjä. Lapsen kuuluisi käydä koulua ja kokea nuoruus rauhassa.Voimme vaikuttaa siihen, etteivät kehitysmaiden tytöt kanna kohtuutonta taakkaa ilmastonmuutoksen seurauksista. On ymmärrettävä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa ja miten sitä voi hillitä. Pienet teot muodostavat suuren summan, mutta ennen kaikkea tarvitaan isoja linjauksia. Yhteisvoimin voimme antaa kehitysmaiden tytöille avaimet parempaan elämään.