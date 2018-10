Mielipide

Demokratian ei pitäisi kärsiä talousuudistuksista

Euroopan

Eduskunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käytännössä

Näköpiirissä

talous- ja rahaliiton Emun syventäminen kytkeytyy yhä läheisemmin julkisen rahan jakoon ja jäsenvaltioiden talouspoliittisten päätösten ohjaamiseen. Keskeinen kysymys on, miten EU:n ohjaus ­sovitetaan yhteen demokraattisen päätöksenteon kanssa. Päätöksiä Emun uudistamisesta on määrä tehdä joulukuun huippukokouksessa.Keskusteluun EU:n integraatiosta ilmaantui 1990-luvulla demokratiavajeen käsite. Tuolloin huoli koh­distui EU:n päätöksen­tekotapojen ohella siihen, että sisämarkkinoiden toimeenpanon teknisiä tehtäviä siirrettiin uusille EU-virastoille. Vaikka Euroopan parlamentin valtaa on sittemmin kasvatettu ja EU:n päätöksenteko on muuttunut avoimemmaksi, monet päätöksenteon haasteet ovat yhä ratkaisematta.Emun syventäminen tuo keskusteluun uutta sisältöä. Etenkin EU:n roolin kasvu rakennepolitiikassa – joka kattaa muun muassa työmarkkinoita, sosiaaliturvaa ja verotusta koskevat säädökset – siirtää yhdentymisen painopistettä yhä selvemmin poliittisen toiminnan alueelle.käsittelyssä on parhaillaan kaksi EU-komission tuoretta Emun kehittämiseen liittyvää ­ehdotusta. Niistä ensimmäisen mukaan EU ryhtyisi palkitsemaan rahallisesti jäsenvaltioita, jotka toimeenpanevat komission hyödylliseksi arvioimia rakenneuudistuksia. Toinen aloite on Euroopan investointien vakautusjärjestely, josta myönnettäisiin rahoitustukea ongelmiin ajautuneille jäsenvaltioille. Molemmissa esityksissä ohjausvaltaa käyttäisi komission virkakunta.Rakenneuudistuksiin on hyvä kiinnittää huomiota. Monien jäsenvaltioiden kyvyttömyys uudistaa ­talouttaan on hidastanut talouskasvua ja heikentänyt niiden häiriönsietokykyä. Hintaa yhden maan virheistä on maksanut koko rahaliitto.Talous- ja rakennepolitiikan keskeiset valinnat ovat kuitenkin luonteeltaan vahvasti poliittisia ja arvosidonnaisia. Demokraattisessa järjestelmässä niitä koskevan päätöksenteon on katsottu kuuluvan vaaleilla valituille toimijoille. Unionin oikeusjärjestelmässä tällaiset valinnat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan.komission ehdotukset siirtäisivät talouspoliittista valtaa poliittisesta päätöksenteosta komission asiantuntijoille. Tämä kaventaisi väistämättä kansallista päätösvaltaa ja demokraattisen päätöksenteon tilaa yleisemmin.Komission ehdotukset heijastavat näkemystä, jonka mukaan jäsen­valtioiden talouspolitiikan puutteiden korjaaminen on niin tärkeää, että puuttuminen poliittiseen päätöksentekoon on perusteltua.Komission esityksissä ei ole kyse EU:n kehittämisestä kohti liittoval­tiota. Liittovaltioissa poliittista valtaa käyttävät vaaleilla valitut elimet. Poliittisen ohjausvallan luovuttaminen liittovaltion asiantuntijaelimelle ei kuulu normaaliin liittovaltiokehitykseen.Myös Euroopan unionissa olisi periaatteessa mahdollista vahvistaa liittovaltiolle ominaisia demokraattisen vastuunkannon kanavia. Vaikka Suomessa on tapana suhtautua varauksellisesti tällaiseen kehitykseen, se tarjoaisi paremman oikeutuksen EU:n vallankäytölle kuin ­komission malli.Unionin demokraattisen järjestelmän vahvistaminen edellyttäisi muutakin kuin Euroopan parlamentin roolin kasvattamista. Euroopan tasolla tarvittaisiin aiempaa vahvempaa poliittista organisoitumista, eurooppalaista mediaa ja kansalais­yhteiskuntaa. Tämä on parhaimmillaankin vuosikymmenten työ.olevassa tulevaisuudessa vain kansallinen demokratia kykenee turvaamaan kansalaisten riittävät vaikutusmahdollisuudet ja sellaisen laajan yhteiskunnallisen keskustelun, jota talouden kestävä uudistaminen edellyttää. Siksi tulisi hyväksyä, että EU:n kyky ohjata ­jäsenvaltioiden talousuudistuksia on rajallinen ja että jäsenvaltiot ­tekevät talouspolitiikassaan virheitä. Emun uudistamisessa pitäisi keskittyä vähentämään sitä riskiä, että lasku yhden jäsenvaltion talous­poliittisista virheistä kaatuu muiden maksettavaksi.Miten hyvänsä edetäänkin, lopputulos on aina jossain määrin epätäydellinen. Valinta talouden uudistusten ja demokraattisen päätöksenteon välillä on kuitenkin niin ­tärkeä, että sen tueksi toivoisi laajaa ja avointa keskustelua.