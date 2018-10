Mielipide

Ilmastoraportti ei saa ohjata vääriin toimenpiteisiin

Hallitustenvälisen

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmastoraportti

Suomen

Hiilinieluista

ilmastopaneelin (IPCC) tuore raportti on herättänyt laajaa keskustelua toimenpiteistä, joilla kriittiseksi katsottu 1,5 asteen lämpötilanousu voitaisiin estää.Toimenpiteiden joukossa on myös arveluttavia esityksiä, jotka saattavat pikemminkin kiihdyttää lämpenemistä kuin hillitä sitä. Eräs tällainen on bioenergian käytön lisääminen, joka yhdessä hiilen talteenoton kanssa esitetään keinona vähentää energiantuotannon päästöjä.biopolttoaineiden valmistukseen, kuljetukseen ja maankäytön muutoksiin liittyvät vaikutukset otetaan huomioon, biopolttoaineiden on todettu pikemminkin kiihdyttävän ilmaston lämpenemistä. Esimerkiksi puusta valmistetun biopolttoaineen päästöt ovat näin tarkasteltuna monta kertaluokkaa suuremmat fossiilisiin polttoaineisiin nähden.Euroopan tiedeakatemioiden neuvoa-antava toimikunta EASAC julkaisi vuosi sitten laajan raportin Euroopan metsien tilasta ja käytöstä. Suomen johdolla laaditussa selvityksessä päädyttiin bioenergian suhteen päinvastaisiin suosituksiin kuin tuoreessa ilmastoraportissa.yhdistää hiilen talteenoton bioenergian käyttöön. Yhdysvaltain tiedeneuvoston mukaan talteenottoa tulisi kuitenkin kiireellisemmin edistää fossiilisen energiatuotannon piirissä.Kansallisessa tiedotustilaisuudessa korostettiin päästönielujen kasvattamista. Päämäärän saavuttamiseksi esitetyt keinot, kuten Suomen metsäpinta-alan kasvattaminen ja maatalouskäytössä olevien peltomaiden palauttaminen metsämaaksi, eivät kuitenkaan ole parhaita aseita kiihtyvää lämpenemistä vastaan.Pohjoisten metsien pinta-alan lisääminen päinvastoin edistää lämpenemistä, mikä on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa. Alueilla, missä on talvella lumipeite, metsäalan kasvu vähentää ulosheijastuvan säteilyn määrää ja lisää lämmön imeytymistä maan pinnalle. Mallisimulaatioissa, joissa pohjoiset metsät on poistettu kokonaan, maapallo viilenee yli puoli astetta. Tropiikin metsien kohdalla tilanne on päinvastainen.metsäalan lisäämiselle on syitä, mutta ilmaston lämpenemistä sillä ei torjuta. Tärkeämpää olisikin puuttua metsien ikään ja koostumukseen. Lehtipuuvaltaiset metsät heijastavat havumetsiä enemmän säteilyä takaisin avaruuteen ja lisäävät myös ilmastoa viilentävien hiukkasten muodostumista. Vanhoihin metsiin puolestaan varastoituu hiiltä runsaasti.Metsiemme kohdalla hyvä keino torjua ilmastonmuutosta olisi huolehtia niiden monimuotoisuudesta, suojella vanhoja metsiä sekä valmistaa puusta tuotteita, joilla korvataan runsaasti fossiilista energiaa vaativia hyödykkeitä.puhuttaessa ei pitäisi myöskään unohtaa soita, jotka ovat suunnattomia hiilen varastoja. Suojelemalla luonnontilaisia ja entisöimällä pilattuja soita Suomi voi lisätä nettonielujaan merkittävällä tavalla.