Mielipide

Hei haloo, tuliko kertaakaan mieleen?

kävi. Tonki aikansa kivitilaa ja kaivoi lopulta kourallaan ruosteista töhnää kiuas­kanavista.Vankkatekoinen Narvi oli työnsä tehnyt, ja puhki palaneena kiuas oli enää turvallisuusriski. Nuohousfirman pakettiauton perässä se kulki saman tien kierrätykseen.Teräkseen niitattu peltikyltti kertoi valmistusvuodeksi 2003.Onko viisitoista vuotta pitkä vai lyhyt aika? Olisinko ehkä voinut omilla toimillani jatkaa pihasaunan tulipesän elinikää?2050 on enää runsaat 30 vuotta. Alkuviikosta julkaistu kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti antaa meille tuohon asti aikaa nollata hiilidioksidipäästöt. Jos päästöjä ei leikata, maapallon keskilämpötilan nousu jatkuu ja edessä ovat tuhoisat seuraukset.Jo nyt merien pinnat ovat nousseet, jäätiköt sulaneet ja sään ääri-ilmiöt lisääntyneet. Lämpötilan nousu edelleen uhkaa miljoonien ihmisten koteja, sitä seurannut viljelysmaan kato kasvattaa nälkäisten joukkoa, ja puhtaan veden puute ajaa ihmisvirtoja liikkeelle.Maapallosta ja sen asukkaista – siis meistä itsestämme – on tullut turvallisuusriski vailla vertaa.on nyt kolmen vanha. Ilmastonmuutos ja meidän aikuisten tekemättömyys ei vielä liiemmin ahdista häntä. Vuonna 2050 hän täyttää 35 vuotta eikä ikävä kyllä tule kiittelemään edeltäviä polvia.Tosi vaikea on ymmärtää, miksette te ottaneet tutkijoiden varoituksia todesta. Luulitteko, että vanhaa elämäntapaanne voi jatkaa loputtomiin, riskeistä välittämättä?Nissanin 210 gramman päästöt, ulkogrillissä läpi kesän käristyvät lammasvartaat ja kiinalaisen verkkokaupan Aliexpressin platinum-jäsenyys eivät todennäköisesti nosta omia osakkeitani.Hei haloo! Tuliko kertaakaan mieleen, että jotain voisi tehdä oma-aloitteisestikin, eikä vain odottaa päättäjiltä rajoituksia ja kieltoja. Idioottikin kun ymmärtää, että tuollainen meno oli maapallon kestokyvyn kannalta tuhoisaa.Ööö. . . Lentomatkailusta sentään meni maku jo syyskuun 2001 terrori-iskun takia. Halpalentoyhtiöitä tuskin edes käytin.tietoisuus. Se on asia, johon tupakkayhtiöt juristeineen ja maksettuine lääketieteen asiantuntijoineen vetosivat, kun tupakan takia sairastuneet ajoivat vahingonkorvauskanteitaan. Tupakan terveyshaittoja ryhdyttiin tutkimaan jo 1930-luvulla. 1950-luvulla riippumattomat tutkijat olivat jo vakuuttuneita savukkeiden vakavista riskeistä. Tupakkateollisuus teki kuitenkin sinnikästä vastarintaa, ja vasta vuosikymmeniä myöhemmin yhtiöt myönsivät syy-yhteyden tupakoinnin ja muun muassa keuhkosyövän välillä.Uudeksi puolustusstrategiaksi nousi nyt väite siitä, että kuluttajat tiesivät yleisesti tupakan vaarat – vaikka yhtiöt ne kiistivät. Näin vastuu sairastumisesta olisikin tupakoitsijoiden itsensä.Koska kaikkihan tiesivät.Kysymys oli lopulta siitä, oliko ihmisillä itsellään eväitä tehdä oikeita valintoja jo ennen kuin päättäjät alkoivat rajoittaa tupakointia. Suomeen tupakkalaki tuli vuonna 1976. Työpaikoista tuli savuttomia vuonna 1995, ja ravintoloihin kielto ulottui niinkin myöhään kuin vuonna 2007.Viisikymppisen silmin kaikki tuo tapahtui ihan äsken. Ja silti vanhat käyttäytymismallit tuntuvat käsittämättömän kaukaisilta.meillä tällä kertaa kanttia tehdä korjausliikkeitä elämäntapaamme ajoissa ja omaehtoisesti? Vai luotammeko siihen, että valtiovalta ennen pitkää löytää ohjauskeinot kurssin kääntämiseksi?Lapsillemme yksittäinenkin ilmastouutinen voi olla se käännekohta, jonka jälkeen maailma ei ole enää ennallaan. Jotain enemmän kuin ensimmäinen kuulento, vuoden 1995 jääkiekon MM-kulta tai syyskuun 2001 terrori-isku.Toki voimme jatkaa tutulla whataboutismin tiellä, vakuutella kerta toisensa jälkeen itsellemmekin, kuinka juuri meidän valinnoillamme ei ole mitään merkitystä.Koska Kiina, koska realiteetit, koska kilpailukyky, koska työpaikat, koska pitää liikkua, koska vapaus valita ja koska linssikeitolla ja kukkakaalipirtelöllä ei vain elä.tupruttaa hormista taivaalle. Uudenkiiltävä kiuas on vanhaa pienempi ja energiatehokkaampi. Löylyt ovat kuin ennenkin.Kaikki muu muuttuu liian nopeasti. Silti meidän olisi pakko ehtiä.