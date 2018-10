Mielipide

Monen nuoren urahaaveet lytätään

vihdoin ja viimein, mitä haluan elämälläni tehdä, ja huokaisen helpotuksesta. Olenhan jo monta kertaa ehtinyt epäillä, ettei minua kiinnosta minkään alan opiskelu.Mutta hetkinen – minähän olen tiennyt jo lapsesta asti, mitä haluan tehdä. Miksi olen tuhlannut aikaani suorittamalla toisenlaisen tutkinnon ja toiminut työssä, joka ei kiinnosta minua?Kun alan tarkemmin pohtia asiaa, huomaan urahaaveeni painuneen unohduksen syviin vesiin jo vuosia sitten. Tehokkaimmin minut on aivopesty lukion jälkeen, jolloin olen saanut kuulla, että ”akateemisen koulutuksen suorittaneet päätyvät suoraan kortistoon” ja ”tuosta koulutusohjelmasta valmistuu pelkkiä kirjastonhoitajia”. Kirjastonhoitajan ammatissa ei muuten mielestäni ole mitään vikaa.Unelmien väljähtymiselle omiaan ovat myös loputtomat jutut siitä, kuka tienaa eniten ja missä työssä, millä aloilla on suurimmat työttömyysluvut ja missä tehtävissä puolestaan on työvoimapulaa. Uutisointi tällaisista asioista on kuitenkin tärkeää. Meillä täytyy olla realistinen kuva talouden tilanteesta, jotta voimme yrittää hieman ennustaa uravalintamme seurauksia.Lopulta osa meistä hämmentyy ja päätyy lähihoitajiksi, rakennusmestareiksi tai lastentarhanopettajiksi vain huomatakseen, että ei, ei tämä ollutkaan se työ mitä haluan tehdä. Olen huomannut, että pahimmassa tapauksessa epäsopiva työ voi aiheuttaa elämän tarkoituksen liiallista pohtimista ja jopa masennusta.Vastapainoksi urahaaveiden lyttäämisen kulttuuri on luonut loputtoman sarjan muka rohkaisevia lausahduksia, kuten ”Seuraa unelmiasi” tai ”Usko itseesi”. Tämänkaltaisia tyhjiä kliseitä tullaan sitten jälkikäteen latelemaan nuorelle, joka on omassa epävarmuudessaan ja sukulaisia miellyttääkseen päätynyt epätyydyttävään työhön.Kannustakaa toisianne. Mitä kamalaa siitä voisi seurata?