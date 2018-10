Mielipide

Tämä kirjoitus on kannanotto mahdollisimman yksinkertaisen kielen puolesta. Seuraava teksti on kirjoitettu kaikkein helpoimmalla selkokielellä. Selkokieltä voivat ymmärtää myös ne ihmiset, joiden on vamman tai sairauden vuoksi vaikea ymmärtää yleiskieltä tai joiden äidinkieli ei ole suomi.monen ihmisen äidinkieli on suomi.Monet ihmiset puhuvat hyvin suomea. He voivat ajatella näin: Minä voin sanoa, mitä minä ajattelen. Minä tiedän, millainen maa Suomi on.Kaikki eivät puhu hyvin suomea. He voivat ajatella näin: Minä en osaa puhua suomea hyvin. Muut ihmiset eivät tiedä, mitä minä ajattelen. Minä en tiedä, millainen maa tämä Suomi on. Minusta tuntuu sen takia pahalta.Jos ihminen ei puhu, muut eivät tiedä, miltä hänestä tuntuu. Silloin ihminen kertoo sen muulla tavalla.Hän voi tehdä pahoja asioita muille. Hän voi lyödä muita ihmisiä, varastaa tavaroita tai polttaa autoja.Selkokieli on hyvin helppoa suomea. Ihminen voi ymmärtää toista ihmistä, jos hän osaa 600 sanaa.600 sanalla sinä voit sanoa paljon asioita: mitä sinä ajattelet, mitä sinä tahdot, miltä sinusta tuntuu.Sairaanhoitaja ja opettaja voivat puhua selkokieltä.Poliisi ja pappi voivat puhua selkokieltä. Kelan virkailija voi puhua selkokieltä.Ihmiset ovat erilaisia. Usein ajatellaan, että samanlainen selkokieli on hyvä kaikille. Mutta asia ei ole aina näin.Me tarvitsemme lisää tietoa siitä, millainen kieli on helppoa erilaisille ihmisille. Siksi tutkijoiden pitää tutkia selkokieltä lisää.Hyvät Suomen kansanedustajat! Selkokielen tutkijat tarvitsevat rahaa tutkimukseen. Muuten he eivät voi tutkia selkokieltä.Me haluamme, että kaikki ihmiset Suomessa voivat ajatella näin: Minä tiedän, mitä täällä tapahtuu. Minä voin puhua siitä, mitä minä ajattelen.Minä voin puhua siitä, miltä minusta tuntuu.Tässä maassa tapahtuu hyviä asioita kaikille ihmisille, myös minulle. Minä voin tehdä hyviä asioita muille ihmisille.Suomi on hyvä maa.