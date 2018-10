Mielipide

Karaoke on parasta, mitä suomalaisessa kulttuurissa on

Annan­kadulla

Karaoke

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koiranaisen

Helsingin keskustassa on pieni karaokepubi, jonka ikkunoissa on rumat keltaiset teipit.Yhtenä maanantaina pubin edessä istui kaunis pieni koira. Se odotteli emäntäänsä, joka oli poikennut sisälle lukemaan iltapäivälehden, juomaan yhden oluen ja laulamaan suomalaisen iskelmän. Tämän tehtyään huoliteltu nainen ja hänen pieni koiransa jatkoivat lenkkiä.Me muut jäimme pubin hämärään. Kello oli viisi iltapäivällä, ja paikassa leijui tismalleen sellainen tunnelma kuin vain karaokebaareissa parhaimmillaan voi leijua: tuntemattomien ihmisten välinen hyvä tahto.on suomalaisen kulttuurin parhautta. Mikään ei yhdistä suomalaisia yhtä lämpimällä tavalla kuin laulaminen. Ei edes uimahallin sauna tai festareille sattunut myrsky. Karaokessa halataan. Siellä taputetaan. Siellä kannustetaan ja iloitaan. Karaokessa läpsäistään ohimennen selkään ”sairaan hyvin vedetty” – ja vaikkei olisikaan, annetaan silti aplodit. Lähestytään lämpimästi ihan vieraita ihmisiä.Lisäksi laulaminen itsessään tekee hyvää. Yhteishenki pullistelee, kun porukka hoilaa yhteistä renkutusta: samaa laulua hoilottavat kuuluvat samaan heimoon. Niin oli asianlaita jo muinoin leirinuotioilla, ja niin on edelleen lätkämatseissa ja firman pikkujoulujen jatkoilla.Laulaminen vapauttaa endorfiineja ja lieventää kipua. Kumea mölinä helpottaa jopa synnytystä. Eikä ole sellaista huolta, joka ei hyräilemällä pikkuisen helpottaisi.Karaoke yhdistää eri kansankerrokset ja aatteet. Se ei katso lompakon kokoa, kun laitetaan Rusketusraidat soimaan.lähdettyä mikrofonin varteen tarttui farkkutakkimies ovensuusta. Miehellä oli samea katse, karhea ääni ja elämän kilometrejä alla enemmän kuin meillä muilla.”Jos lähdet mun luotain,ajaudun haaksirikkoon.Oot mun kaikuluotain,minut viet satamaan.Anna kyynelten juosta,anna viereesi tulla.Suo mulle aikaa,sua vain rakastaa.”Tyttöystävä itki kappaleen alusta loppuun. Eikä ollut ainoa. Halattiin.Sitten estradille astui englantilainen pukumies, Depeche Mode ja Personal Jesus.