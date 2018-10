Mielipide

Silakka ei tarvitse erikoisia mausteita – petyin ostoksiini ja heitin kalat viemäriin

Silakkamarkkinat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on jo lähes 300 vuotta vanha hieno perinteinen tapahtuma, jossa urbaani ja saaristolaiskulttuuri kohtaavat ruskassa japanilaisturistien räpsiessä kuvia kameroillaan. Tapahtuma on kalastajille vuoden huipentuma ja kaupunkilaisille elämys ja ohjelmanumero.Silakalla ratsastetaan, hyvä. Mutta missä on aito, itsensä makuinen silakka? Sitä ei silakkamarkkinoilta saa. Tarjolla on erilaisia ”jalostettuja” sörsseleitä ja raflaavia erikoisuuksia kaikilla mahdollisilla mausteilla, mutta kalaa niistä ei tunnista.Olin jälleen petetty. Koko 40 euroa kilolta maksanut satasen lastini meni viemäriin. En minä sitruunaa enkä cayannepippuria ollut hakemassa, vaan silakkaa.Eikö helsinkiläisillä ole enää aidon tajua? Onko silakoidenkin oltava jotain uutta ja raflaavaa? Halutaanko vain sensaatioita aidoista vivahteista piittaamatta?Kalastajia en halua moittia – he ponnistelevat rankassa työssään ja tekevät kuten uskovat haluttavan. Mutta syövätkö he itsekään merirosvo- tai texmex-silakkaa?Silakka ei sössäämällä jalostu.