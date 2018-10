Mielipide

Suomalainen maksaa lääkkeistään enemmän kuin ruotsalainen

on tunnetusti joukko ihmisiä, jotka jättävät lääkärin määräämiä lääkkeitä ostamatta, koska rahat eivät riitä sekä lääkkeisiin että ruokaan. Heistä monet ovat esimerkiksi pienituloisia eläkeläisiä.Paljon lääkkeitä käyttävien tueksi lääkemenoihin on säädetty vuosittainen maksukatto, jonka ylittyessä potilas maksaa itse lääkkeistä enää muutaman euron toimitusmaksun. Tänä vuonna vuosiomavastuu on 605,13 euroa.Eduskuntavaalien lähestyessä köyhät ja kipeät palasivat Sipilän hallituksen mieleen, ja hallitus päätti keväällä antaa viisi miljoonaa euroa vuosiomavastuun alentamiseen. Ensi vuonna se aiotaankin laskea 572 euroon.viime vuoden aikana lääkekorvauksista on leikattu valtion osuutta yli 200 miljoonaa euroa, kun julkista taloutta on laitettu kuntoon. Samalla korvauksia on kuitenkin kohdistettu aiempaa enemmän paljon lääkkeitä tarvitseville. Heitä on auttanut myös lääkkeiden viitehintajärjestelmä, joka laski lääkkeiden hintoja vuodesta 2009 alkaen.Vielä vuonna 2012 vuosiomavastuu oli 700 euroa. Kaksi vuotta sitten tuli käyttöön vielä 50 euron alkuomavastuu yli 18-vuotiaille, minkä seurauksena noin 800 000 vähän lääkkeitä käyttävää ei saa korvauksia lainkaan.Suomessa paljon lääkkeitä tarvitseva potilas maksaa kuitenkin lääkkeistään enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa vuosiomavastuu on noin 215 euroa.Viime vuonna Kela maksoi lääkekorvauksia noin 1,4 miljardia euroa – säästöä edellisvuodesta 26 miljoonaa euroa. Samaan aikaan Kela maksoi kuitenkin toimeentulotuesta lääkekuluja 36 miljoonaa euroa.on monimutkainen, eikä se kaikilta osin vastaa nykyisiä tarpeita. Avohoidon lääkekorvauksia rahoitetaan valtion budjetista ja kansalaisten maksamista sairausvakuutusmaksuista. Sairaalalääkkeet rahoitetaan sairaanhoitopiirien budjeteista.Esimerkiksi samaa kallista syöpälääkettä voi saada injektiona sairaalassa muttei tabletteina apteekista, jos siihen ei saa Kela-korvausta. Osa ongelmista on korjattu, mutta suuremmat muutokset jäävät seuraavalle hallitukselle.Lääkekorvausten rahavirtoja ei voi muuttaa ennen kuin tiedetään, siirtyykö vastuu terveydenhoidosta kunnilta maakunnille vai ei. Tämäkin uudistus siis odottaa sitä, että sote-uudistus saataisiin vihdoin valmiiksi.