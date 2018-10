Mielipide

tulevaisuuden menestys on koodaajien ja ohjelmisto-osaajien käsissä. Siksi on hälyttävää, että Suomessa on kasvava koodaripula. Yksin Suomen ohjelmistoalalla osaavien koodaajien vaje kasvaa tuhansilla joka vuosi. Nyt välitön koodaajatarve on 7 000–9 000 osaajaa.Toisaalta potentiaali on valtava. Tulevaisuuden googlet ja spotifyt, maailmaa muuttavat innovaatiot ja menestystarinat voivat syntyä Suomeen, jos vain osaamme luoda niille edellytykset: tarvittavan osaamisen. Globaali kilpailu digitalisaation tarjoamasta kasvusta on kova. Suomen on onnistuttava paitsi houkuttelemaan osaajia Suomen ulkopuolelta myös luomaan omaa uutta, uniikkia osaamista.Tämä on mahdollisuus paitsi yhteiskunnalle, myös yksilölle – jokaiselle nyt ammatinvalintaa pohtivalle nuorelle. Koodausosaamisella luodaan tulevaisuuden menestystuotteiden lisäksi myös tulevaisuuden työpaikat.uskottavuus digitalisaation ja koodin edelläkävijänä heikkenee nyt vuosi vuodelta. Ict-alan korkea-asteen opiskelupaikkojen ja valmistuneiden määrät ovat viimeisen vuosikymmenen aikana laskeneet, vaikka trendin tulisi olla päinvastainen.Alan koulutus vaatii pikaisia panostuksia ja uutta asennetta. Koodarivajeen paikkaaminen on suomalaisyritysten kasvun elinehto. Tarvitsemme lisää koodauksen koulutuspaikkoja, rohkeita uudelleenkouluttautujia, jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja kansainvälisten huippujen aktiivista houkuttelemista Suomeen.Koodaus- ja ohjelmisto-osaamista tarvitaan kaikilla aloilla peleistä terveydenhuoltoon, teollisuudesta palveluihin, designista matkailuun. Entistä suurempi osa yhteiskunnan palveluista rakentuu tulevaisuudessa koodille, ja tämän pitää näkyä myös koodarien osaamisessa ja taustoissa.Ammattitaitoisten koodaajien joukko on tätä nykyä paitsi liian pieni myös liian homogeeninen.tarvitsee lisää alan koulutusta sekä uuden käsityksen siitä, kenelle koodaus on oikea ammatinvalinta.Tulevaisuuden koodareilta tarvitaan matemaattisen tai teknisen taidon rinnalle luovaa ja yhteiskunnallista ajattelua. Psykologiaa, sosiologiaa, palvelumuotoilua. Tulevaisuuden taiteilijat ja tuloksentekijät, innovaattorit ja muotoilijat ovat myös koodaajia.Toivomme, että nuoret näkevät tulevaisuuden tarkemmin. Sinä, joka parhaillaan valitset ammattia tai opiskelupaikkaa: muista, että tulevaisuudessa kaiken, minkä pystyt kuvittelemaan, pystyt koodaamaan.Julkisen sektorin ja yritysten, suomalaisen yhteiskunnan kaikkien toimijoiden ja koulutuspolitiikan on yhdessä varmistettava, että tähän mahdollisuuteen voivat tarttua kaikki halukkaat.