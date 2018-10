Mielipide

Kaaoksen maailmassa kukaan ei ole turvassa

Venäjä

Turvallisuuspolitiikan

Yhdysvaltoja

Kaksi viikkoa

Yhdysvallat

Kasakalla

lähettää salamurhaajia maailmalle, Kiina sieppaa Interpolin johtajan, Saudi-Arabian sanotaan tappaneen hallitusta arvostelleen toimittajan toisessa maassa.Uutiset eri puolilta maailmaa ovat paloja samassa palapelissä. Palat kokoamalla syntyy kuva kaaoksen maailmasta kansainvälisten normien murruttua. Siinä maailmassa häikäilemättömät valtiot tekevät mitä tahtovat: tappavat, sieppaavat, hakkeroivat, kiduttavat, valehtelevat. Eivätkä ne edes häpeä rikoksiaan – vaan ylpeilevät niillä.Saudi-Arabia ei vaivautunut peittelemään iskua Jamal Khashoggia vastaan, eikä Venäjä sattumalta käytä murhissaan myrkkyjä, joiden jäljet johtavat Venäjälle.Valtiot eivät nykyään tee sala­murhia vaan mediamurhia. Ne ­haluavat lähettää viestin: jos uhmaat itsevaltiasta, et ole turvassa missään, koska kansainvälinen järjestys on kuollut.tutkija Robert Kagan on julkaissut kirjan The Jungle Grows Back: America and Our Imperiled World, jossa hän kuvaa toisen maailmansodan jälkeisen maailmanjärjestyksen nopeaa romahdusta.Kaganin mukaan kaaos on viidakko, joka valtaa alleen kaiken, ellei sitä vastaan jatkuvasti taistella. Kun Yhdysvallat piti yllä järjestystä, kaaoksen voimat piiloutuivat kivien alle odottamaan aikaansa.”Kun vallitseva järjestys murtuu ja kivet käännetään, niiden alla elävät oliot, ihmismielen synkimmät ominaisuudet, ryömivät ulos”, Kagan varoitti The Washington Postissa.on vaikeaa pitää hie­nona esikuvana tai hyvänä puutar­hurina. Entä Hiroshima, Vietnam, Chile tai Guantánamo? Entä siviilien pommitukset, sotilasjunttien tukeminen, salamurhat ja kidutus?Kaikkein surkeimmillaankin amerikkalaiset väittivät kuitenkin uskovansa niihin arvoihin, jotka on kirjattu maan perustuslakiin. Siksi johtajat voitiin ainakin yrittää vetää vastuuseen teoistaan ja valheistaan.Yhdysvallat teki syntiä, katui ja teki taas syntiä, mutta ainakin se myönsi, että oli olemassa sellaisia asioita kuin oikea ja väärä sekä totuus ja valhe – ja sillä oli koko maailman kannalta valtava merkitys. Niin kuin on myös sen katoamisella.Donald Trump ei kaatanut kansainvälistä järjestystä, mutta hän on antanut sen kaatajille vapaat kädet.presidentiksi tulonsa jälkeen Trump antoi haastattelun Fox-kanavan Bill O’Reillylle. O’Reilly kysyi, miksi Trump pitää niin paljon Putinista, vaikka tämä on tappaja.”On paljon tappajia. Ajatteletko, että meidän maamme on niin viaton?” Trump vastasi.Trump oli oikeassa: Yhdysvallat on tehnyt paljon pahaa. Mutta hän ei myöntänyt sitä katuakseen eikä pyytääkseen anteeksi, kuten Barack Obama olisi tehnyt. Hän sanoi sen, koska ei pitänyt tappamista niin isona juttuna.Se oli kauhea viesti: Yhdysvallat ei halua enää olla paimen, joka taistelee susia vastaan. Se haluaa olla lauman suurin susi.Jamal Khashoggi oli toimittaja. Presidentti Trump on toistuvasti nimittänyt toimittajia Stalinin termillä ”kansan vihollisiksi”.Kuka uskoo, että Trump olisi oikeasti järkyttynyt Khashoggin kohtalosta? Ainakin saudeille se olisi selvästi iso yllätys.on iso maa valtamerten välissä, joten se voi vielä uskoa pitävänsä viidakon rajojensa ulkopuolella, mutta Euroopalla ei sitä mahdollisuutta ole.Kansainvälisen järjestyksen heikkeneminen näkyy Euroopassa jo nyt. Britanniassa tehdyt myrkky­iskut ovat esimakua tulevasta.Yhdysvalloissa vieraillessaan presidentti Sauli Niinistö muistutti amerikkalaisia vanhasta sananparresta: kasakka ottaa kaiken, mikä ei ole kiinni.Poliisioperaatio Turun saaristossa ja tiedustelulain säätäminen viestittivät, että suomalaiset haluavat pitää omastaan kiinni.riittää kuitenkin Euroopassa innokkaita apulaisia. Italian Matteo Salvini, Ranskan Marine Le Pen, Unkarin Viktor Orbán ja Saksan äärioikeistolaiset juhlivat Trumpia eivätkä häpeä ottaa Venäjältä vastaan rahaa tai trollipalveluita.Unkari ensin, Italia ensin, he huutavat. Maailma on parempi, kun jokainen ajaa omaa etuaan ja kahmii, minkä voi, he vakuuttavat.Niin se onkin, susille.