Ihmisen go-lautapelissä voittaneen tekoälyn piti olla totta ehkä vasta vuonna 2035

AlphaGon

Tegmark

Tekoälyn

historian­kirjoissa taitekohta on ehkä maalis­kuu 2016. Ohjelma Alphago voitti silloin go-lautapelissä ihmisen 4–1.Go on tutkitusti maailman vaikein lautapeli. Ihmispoloa edusti 18-kertainen maailmanmestari Lee Sedol.Sedol nyyhki ottelun jälkeen. Häntä ehkä lohdutti tieto, että Alphagon suunnittelijat Deep­mind-yhtiöstä eivät itsekään tarkasti tiedä, miten kone päätteli.Vai ajatteliko se? Tekoäly ja sen syväoppivat algoritmit elivät pelissä omaa elämäänsä. Ensin pelilaudoilla, joskus sotapeleissä? Valeuutisoijina? Vakoojina?tasoinen tekoäly tuli puskista. Sen piti olla totta ehkä vuonna 2035.Ruotsalainen huippufyysikko Max Tegmark oli jo ennen Alphagon voittoa huolissaan tekoälystä. Hän oli luvannut itselleen uutenavuonna 2014, että ei saa valittaa ellei pohdi, mitä itse tekisi.Huippuyliopiston MIT:n professori Tegmark pisti suhteillaan töpinäksi. Hän taikoi parissa vuodessa järjestön, joka jakaa miljoonia dollareita tekoälyn turvallisuuden tutkimiseen. Se sai myönteisen nimen: Elämän tulevaisuuden instituutti, Future of Life Institute.Ohjelmoijat eivät pelkää elokuvien terminaattoria tai skynetiä. Isonveljen sijaan oikea uhka on se, että ylivertaisen tekoälyn tavoitteet voivat ajautua ristiriitaan ihmisten ja ihmisyhteisöjen kanssa.sanoo kirjassaan Elämä 3.0, että keskustelu tekoälyn vaaroista on aikamme tärkein. Tekoälyn uhkakuvat voivat toteutua jo 30 vuodessa, väittää Tegmark. Esimerkiksi ilmaston uhat ovat ”vasta” 50–100 vuoden päässä.Go-pelin ohjelmoinut huippuyhtiö Deepmind tarttui Tegmarkin aloitteeseen. Sitten mukaan tuli tekniikan ”rocktähti” Elon Musk. Hän antoi turvallisen tekoälyn tutkimiseen 10 miljoonaa dollaria. Hana avautui. Rahaa antoivat myös Google, Amazon, Microsoft ja IBM.Miksi meluta ylivertaisesta tekoälystä? Kai sen kyljessä on iso punainen kytkin, josta virta katkeaa? Switch off?Kauhukuvissa tekoäly mellastaakin verkossa. Internet ei kaadu, ei isossakaan sähkökatkossa. Ylitekoäly voisi siis monistua ja oppia uutta internetissä.älyköt laativat Kaliforniassa viime vuonna 23-kohtaisen julistuksen tekoälyn riskeistä. Tegmarkin järjestö jakoi rahaa yli 30 hankkeelle.Jos tulevat polvet tulevat Tegmarkin uniin ja kysyvät, miksette tehneet mitään, hän vastaa: ”Ainakin yritimme.”