Mielipide

Kuluttaja­valintojen liika korostaminen ilmasto­talkoissa on vaarallista ajan­hukkaa

ilmastopaneelin IPCC:n uusin ilmastoraportti on jälleen sähköistänyt ilmastokeskustelun. Myös suomalaiset puolueet ovat heränneet ja ennakoivat seuraavista eduskuntavaaleista ilmastovaaleja.Tavallisten kansalaisten rooli ilmastotalkoissa on myös palannut keskusteluun. Helsingin Sanomien (HS 9.10.) haastattelemat asiantuntijat totesivat kuluttajien valintojen olevan tällä hetkellä ”täysin keskiössä” ilmastonmuutostaistelussa. Näin rohkeat julistukset vaativat vastaväitteen.ilmastotoimenpiteiden heikkoudet ovat laajalti tiedossa. Ne johtavat vapaamatkustajaongelmiin ja siirtävät saastuttavaa kulutusta muualle. Ne korostavat symbolisia uhrauksia ja vääristävät käsityksiä vaikuttavuudesta. Suureksi ilmastosankariksi saatetaan mieltää lentokoneella matkusteleva kirpparivegaani eikä koko elämänsä nuukaillutta pienituloista.Kuluttajan vastuun korostamisen suurin riski on kuitenkin kansan jakautuminen identiteettiheimoihin ilmastokysymyksissä. Tällöin ilmasto­talkoista tulee joko kannatettavaa tai vastustettavaa riippuen kansalaisen sosiaalisesta viiteryhmästä.oli vuosina 2006–2008 ja varsinkin vara­presidentti Al Goren tähdittämän Epämiellyttävä totuus -dokumenttielokuvan ilmestymisen jälkeen laaja konsensus ilmastopolitiikan tarpeellisuudesta. Sekä republikaani- että demokraattiäänestäjät tukivat pontevia toimia.Sittemmin ilmastokeskustelu Yhdysvalloissa polarisoitui, suurelta osin identiteettipoliittisista syistä. Media ja eri kansalaisjärjestöt nostivat kuluttajan vastuun keskeiseksi ja esittelivät tapoja kuluttajille osallistua ympäristötalkoisiin, kuten kasvissyönnin, matkustamisen vähentämisen, kierrätyksen ja niin edelleen. Seuraukset tiedetään: republikaaniäänestäjät kokivat identiteettinsä uhatuksi ja kääntyivät vahvasti ilmastopolitiikkaa vastaan.osa kulutuksen päästöistä on sementoitu yhteiskuntarakenteisiin, ja ne ovat täysin kuluttajavalintojen ulkopuolella. Henkilökohtaisilla kulutusvalinnoilla ei voi vaikuttaa kaupunkirakenteeseen, liikenteen subventioihin, energiantuotantoon, maataloustukiin tai haittaveroihin.Kuvaavaa onkin, ettei IPCC ole lainkaan sisällyttänyt kuluttajien vapaaehtoisia uhrauksia mallinnuksiinsa päästötavoitteiden toteutuksesta. Esimerkiksi siirtyminen kasvispainotteiseen ravintoon tapahtuu IPCC:n mukaan vain poliittisten päätösten kautta.korostaminen antaa äänestäjälle falskin tunteen, että hän tekee jo osansa ilmaston hyväksi, ja unohtaa poliittisen muutoksen tarpeen. Tämä antaa myös poliitikoille tekosyyn tekemättömyyteen. Huolestuneiden kansalaisten tulee suunnata huomionsa Arkadianmäelle ja Brysseliin, ei lähimpään ruokakauppaan.Kaipaan vastuuta erityisesti medialta, että se pitää julkisen keskustelun fokuksen poliitti­sissa päätöksissä. Kuluttaja­valintojen korostaminen on ­nykytiedon valossa vaarallista ajanhukkaa.