Mielipide

Julkisten klinikoiden hoitokäytäntö syrjii naispareja ja itsellisiä naisia

Helsingin Sanomat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 2007

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy