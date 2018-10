Mielipide

Saudi-Arabia pilkkaa meitä, eikä se enää ole yksin

vaikuttajan ja toimittajan Jamal Khashoggin paloittelu­murha Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa 2. lokakuuta pakottaa miettimään, mitä kaikkea autoritaariset ja väkivaltaiset hallitsijat voivat nykyoloissa tehdä ilman merkittäviä seurauksia.Ilmeisesti vaikka mitä, ja tilanne on pahentunut nopeasti. Siksi reaktiot tähän murhaan ovat tärkeitä.Tutkimukset jatkuvat, mutta verityölle ei ole näköpiirissä selitystä, joka vapauttaisi Saudi-Arabian johdon vastuusta. Ihmisiä ei paloitella vahingossa.tapauksessa Khashoggin kohtalo kaikessa hirveydessään herättää muut maat reagoimaan myös sellaiseen toimintaan, jota ne ovat tähän asti passiivisuudellaan suvainneet.Suomessa tiistaina vieraillut International Crisis Group -asiantuntijajärjestön johtaja ja entinen Barack Obaman Lähi-idän-neuvonantaja Robert Malley toivoi katseiden kääntymistä myös sotaan, jota Saudi-Arabia johtaa Jemenissä. Se on väestön määrään suhteutettuna maailman pahin inhimillinen katastrofi.Voi kuitenkin käydä niinkin, että kansainvälisen sopimusvaraisen järjestelmän puolesta puhuvat valtiot, kuten Suomi ja muut Pohjoismaat, eivät tee mitään ja menettävät uskottavuuttaan. Toiminnallaan Saudi-Arabia pilkkaa kansainvälistä järjestystä, eikä maa enää ole yksin.Aiemmin saudit saivat kansainvälisen erityisasemansa turvin silpoa ja teloittaa ihmisiä esimerkiksi aviorikosten vuoksi. Nytkään saudien energiaministeri ei empinyt muistuttaa, että kuningas­kunta toimii öljynviennillään energiavakauden takaajana.on ollut Saudi-Arabian ja Yhdysvaltojen suhde, joka lujittui kommunisminvastaisuuden nimissä toisen maailmansodan jälkeen. Yhdysvallat osti öljyä ja saudit ostivat Yhdysvalloista öljytuloillaan aseita ja muita teollisuustuotteita.Asetelma on muuttunut Donald ­Trumpin presidenttikaudella. Yhteiseksi tavoitteeksi on tullut Iranin-vastaisen rintaman kokoaminen, ja yhteydenpitoon on syntynyt rinnakkaisreitti kruununprinssi Mohammed bin Salmanin ja Trumpin vävyn Jared Kushnerin kautta. Kumpikaan ei ole kerännyt pisteitä arvostelukyvyllään.On saattanut vaikuttaa myös siltä, että kun vastustajien teloittaminen ilma­torjuntatykillä Pohjois-Koreassa ei ole Trumpille ongelma, niin ehkä paloittelumurhakin menettelee.