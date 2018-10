Mielipide

Venäläisten rahanpesuun puuttuminen on vaikeaa

Tänä syksynä

Venäjän

Venäjän

Suomessa

on puhuttu paljon selvityksestä, jonka mukaan Danske Bankin Viron-yksikön kautta on ­virrannut kymmeniä miljardeja ­euroja lännen pankkijärjestelmään. Venäjältä valvomatta vastaanotetut rahat tuomitaan julkisuudessa rahan­pesuksi, vaikka näyttöä varojen rikollisesta alkuperästä ei ole.Venäjältä tulleen rahan rikollisen alkuperän toteennäyttäminen rahanpesurikosten tutkinnassa on vaikeaa, vaikka pankit tekisivät asianmukaisesti rahanpesuilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista.Korruptio on Venäjällä yleistä. ­Viranomaistoimien kohteeksi joutuneella on mahdollisuus päästä syytöksistä eroon lahjuksilla.Venäjän taloudessa harmaan talouden osuus on suuri, ja sen keinovalikoima on erittäin laaja. Todennäköisesti suurinta osaa Venäjältä eurooppalaisiin pankkeihin virtaavasta rikollisesta rahasta ei ole hankittu perinteisillä omaisuus- ja huumerikoksilla, vaan se on peräisin harmaasta taloudesta.Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n arvioiden mukaan harmaan talouden osuus on Venäjällä noin 38 prosenttia bruttokansantuotteesta.rahanpesun selvittelykeskuksen mukaan yleisimpiä tapoja käyttää pankkeja rahanpesuun ovat tilivarojen muuntaminen käteiseksi, näennäinen ulkomaankauppa, ulkomaisten kuori- ja veroparatiisi­yhtiöiden käyttö, nimellis­yhtiöiden hyödyntäminen varojensiirroissa ja pankin varojen anastaminen.Venäläiset pankit valvovat tiukasti rahansiirtoja maan sisällä, mutta valvonta lakkaa käytännössä heti, kun varat on saatu ulos Venäjältä. Omilla pankkitunnuksilla rahan­pesijät voivat kätevästi siirrellä ­eurooppalaisten pankkien tileillä olevia varoja.Venäjän valvontaviranomaisten on vaikea tunnistaa laittomaan veronkiertoon tähtäävää varojen kierrättämistä ulkomaisten pankkitilien ja yhtiöiden kautta. Rikolliset käyttävät muodollisesti päteviltä näyttäviä pöytälaatikkoyrityksiä ja asia­kirjoja. Tosiasialliset toimijat kät­ketään venäläisten päiväperho­yritysten ja veroparatiisiyhtiöiden nimellisjohtajien taakse. Vuosina 2016–2017 veroviranomainen poisti Venäjän kaupparekisteristä yli 1,2 miljoonaa toimimatonta yritystä.Venäjän viranomaiset yrittävät puuttua harmaan talouden torjunnassa ensisijaisesti toimintaan, jolla mahdollistetaan varojen käteiseksi muuntaminen ja siirtäminen ulkomaille. Veronkiertoon puuttuminen on vaikeaa yritystoiminnassa käytettävien perusteettomien laskujen, tekaistujen sopimusten ja muiden todellisuuteen perustamattomien asiakirjojen takia.rikoslaissa maksimi­rangaistus laittomasta pankkitoiminnasta on seitsemän vuotta vankeutta, Suomessa törkeästä rahanpesusta voidaan langettaa enintään kuuden vuoden rangaistus. Silti laittomia pankkeja ylläpitävät rikolliset siirtävät palkkiota vastaan veronkiertäjien ja muiden rikollisten varoja tekaistuilla yrityksillä ja keksityillä maksuperusteilla. Varojen siirtäminen ulkomaille valheellista tietoa sisältävillä asiakirjoilla on kriminalisoitu erikseen.Suomessa Venäjältä tulevien varojen rikollisen alkuperän selvittämistä vaikeuttaa myös se, että Venäjällä rikoksia tutkii monta eri viranomaista. Laitonta pankkitoimintaa tutkii Venäjän sisäasiainministeriö ja verorikoksia presidentin alainen tutkintakomitea.Oikean tutkintaviranomaisen löytäminen Venäjältä varojen rikollisen alkuperän selvittämiseksi voi olla erittäin vaikeaa, mikäli varoihin ei kohdistu jo Venäjällä rikostutkintaa. Kansainvälinen oikeusapumenettely on hidasta ja vaativaa.poliisin ja syyttäjän on hankittava kansainvälisellä oikeusapumenettelyllä näyttö varojen rikollisesta alkuperästä. Eurooppa­laisen pankkijärjestelmän hyväksikäytön torjumista rahanpesussa voitaisiin tehostaa. Rahanpesu­rikoksen kohteena olevien varojen omistajan pitäisi selvittää varojen laillisuutta. Muuten varat tuomittaisiin valtiolle, jos muut rahanpesu­rikoksen tunnusmerkit täyttyvät.Suomen rikoslaissa tällainen käänteinen todistustaakka on jo ­kirjattu laajennetun rikoshyödyn menettämisen yhteyteen. Tietyissä tilanteissa vastaajan on pystyttävä selvittämään, että esimerkiksi epätavallisen suuri omaisuus on laillisesti hankittu.