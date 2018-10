Mielipide

tyttöjen päivänä HS:n päätoimitta­jana vieraillut 16-vuotias Sonja Korpelainen kertoi ilmastonmuutoksen olevan ikäistensä piirissä jatkuva puheenaihe. Nuorisobarometri 2018 osoittaa, että kaksi kolmesta nuoresta kokee ilmastonmuutoksen erittäin tai melko huolestuttavaksi.ilmiö huolestuttaa mutta myös hämmentää. Typpi- ja rikkioksidit menevät päässä iloisesti sekaisin hiilidioksidipäästöjen kanssa. Lentäminen on pahasta, samoin juusto, ilmeisesti maitokin. Jos autoilla pitää, tekisikö sen bensiinillä vai dieselillä – etenkin kun autot ovat nykyisin niin vähäpäästöisiä.Uutiset hehkuttavat tuoreita lämpöennätyksiä. Yhä useampi joulu on musta ja talvi vähäluminen. Silti ilmastonmuutos on ihmissilmään hitaasti kehittyvä prosessi vailla sokkivaikutusta. Eihän piintynyt tupakoitsijakaan kavahda tupakka-askien syöpäkuvia, vaikka tietää yli kahdentuhannen suomalaisen sauhuttelijan sairastuvan vuosittain keuhkosyöpään. Jos tupakka tappaisi vuodessa vain 20 sauhuttelijaa, mutta syöpäkuolemien sijaan räjähtämällä, veikkaan, että monelta jäisi sätkä sytyttämättä.toivoo insinöörien herättävän meidät ilmastonmuutoksen painajaisesta. Puhutaan geohakkeroinnista ja stratosfääriin suihkutettavista kalsiumkarbonaattipilvistä. Sukupolvemme on saanut todistaa maailmanhistorian nopeinta teknologista kehitystä, joten eiköhän se hoida tämänkin.Ilmastohaasteen iso ongelma on sen maailmanlaajuisuus: mitä väliä minun tekemisilläni on, kun kokonaiset valtiot ovat toimia vastaan?Yhdysvaltain ja Australian suhtautuminen hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raporttiin on malliesimerkki yhteismaan ongelmasta. Kuluttaessaan yhteistä resurssia nämä saavat hyödyn itselleen, mutta kulutuksen haitat jakautuvat globaalisti. Teorian mukaan tämä saa yksittäiset toimijat – tässä valtiot – toimimaan vastoin yhteistä hyvää.Niin yksilöille kuin yhteiskunnillekin isoimmat iskut tulevat yleensä ennustamatta ja ennalta-arvaamattomista suunnista. Tietokirjailija ja matemaatikko Nassim Taleb puhuu mustista joutsenista. Siinä viitekehityksessä voisi ajatella, että tulevasta on ilmastonkaan kohdalla turha liikoja murehtia. Ilmastonmuutoksen edessä hän kannustaa meitä kaikkia kuitenkin ekologisesti hypersuojelijoiksi: ”Emme edes tiedä, millä kaikilla tavoin aiheutamme vahinkoa juuri nyt.”