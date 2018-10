Mielipide

Päättäjät eivät saa eristää itseään tutkimustiedosta

Nykyajalle

Paperi- ja selluteollisuus

Sektorit

Valtionhallinnossa

tyypilliset, monimutkaiset, toisiinsa liittyvät ja kiireellistä ratkaisua kaipaavat ongelmat asettavat valtiovallan vaikeiden ratkaisujen eteen. Nämä viheliäiset ongelmat ovat niin monimutkaisia, että kuvitellut ratkaisut poikivat saman tien uusia ongelmia.Ratkaisuja kannattaisi hakea ylittämällä hallinnolliset rajat ja nojautumalla päätöksissä riippumattomaan tutkimustietoon. Hallitus ja ministeriöt ovat kuitenkin eristäneet itsensä tutkimustiedosta.Viheliäisiin ongelmiin on haettu ratkaisuja strategisilla hallitusohjelmilla ja sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä. Tutkimustietoa on pyritty tuomaan päätöksentekoon valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla, strategisen neuvoston tutkimusohjelmilla ja ilmastopaneelin kaltaisilla asiantuntijapaneeleilla.Nämä ovat kuitenkin pehmeitä keinoja. Yhdysvaltalainen Charles Lindblom totesi jo 1950-luvulla, että tiedon ja vallan suhde on epäsymmetrinen. Vallanpitäjät määrittelevät rationaalisuuden ja tiedon rajat – etenkin silloin, kun tieto ei sovi yhteen päätösten kanssa.nähtiin vielä äskettäin osana ilmastomyönteistä biotaloutta, mutta nyt ala on muuttunut ratkaisusta viheliäiseksi ongelmaksi. Euroopan tiedeakatemioiden mukaan hakkaamattomat metsät ovat ainoa nopea ja tehokas ”teknologia” hiilen talteenottoon ja varastointiin. Ilmastotoimien nopeutta ja tehoa vaatii myös hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin tuore raportti.Suomen ilmastopaneelin kesäkuussa julkaiseman muistion mukaan keskilämpötilan nousun rajoittaminen 1,5 asteeseen edellyttäisi Suomelta hiilineutraaliutta vuoden 2030 tienoilla. Ellei hakkuutavoitteista tingitä, tavoite on paneelin mukaan haasteellinen, koska metsät ovat hiilinielu.Ministerien reaktio hakkuiden rajoittamiseen on vaihdellut hiljaisuudesta tyrmäykseen. Valtakunnan ylintä ilmastoasiantuntijaa kohdellaan kuin huonosti käyttäytyvää sylikoiraa.Ministeriöiden tulosohjauksessa toimivat sektoritutkimuslaitokset tarjoavat palomuurin, jolla päättäjät voivat eristää itsensä riippumattomasta tutkimustiedosta. Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön alainen Luonnonvarakeskus korostaa raporteissaan suunnitelmallisten hakkuiden merkitystä metsien hiilinielun kasvattamisessa. Raporteissa jätetään mainitsematta, että nyt kaavaillut lisähakkuut leikkaavat hiilinielua ilmastopolitiikan kannalta kriittisellä hetkellä, 10–15 seuraavan vuoden aikana.ylittävä tietopohjainen päätöksenteko edellyttää rakenteellisia muutoksia. Sitran elokuussa julkistama keskustelualoite valtioneuvoston toiminnan uudistamiseksi strategisempaan ja pitkäjänteisempään suuntaan on hyvä avaus. Tilannehuoneet, joihin koottaisiin eri ministeriöistä paras osaaminen ratkaisemaan haastavia tulevaisuuden ilmiöitä, olisi hyvä rakenteellinen keino, jonka avulla viheliäisiin ongelmiin voitaisiin käydä käsiksi.Ilman tutkimustietoa tilannehuoneet eivät pääse tarttumaan viheliäisiin ongelmiin tehokkaasti. Ylimpien virkamiesten rinnalle tarvitaan vastaavin valtuuksin toimivat riippumattomat tiedeasiantuntijajäsenet, jotka tuovat päätöksentekoon ratkaistavien ongelmien kannalta oleellista tutkimustietoa.on jo nyt toimiva malli tietopohjaiselle päätöksenteolle. Kun korkein hallinto-oikeus päättää vesi-, ympäristö- ja patenttiasioista, oikeuden kokoonpanoon kuuluu lainoppineiden lisäksi asiantuntijajäseniä, joilla on riippumattoman tuomarin asema.Tämä toimintamalli voitaisiin kopioida tuomiovallan puolelta toimeenpanovaltaan. Tiedeasiantuntijajäsenten toimintaa tukisi oivallisesti pääministerin esikuntaan perustettava itsenäisen tiedeasiamiehen virka, kuten emerituskansleri Kari Raivio on esittänyt.Valtionhallinnon tiedeasiamies ja tiedeasiantuntijajäsenet eivät poistaisi ristiriitoja, mutta ne parantaisivat päätöksenteon laatua. Järjestely vahvistaisi päätösten tietopohjaista järkeilyä ja vähentäisi poliitikkojen ja virkamiesten mahdollisuuksia eristää itsensä todellisuudesta poliittisesti tarkoituksenmukaisen tutkimuksen avulla.Suomen on varauduttava viheliäisiin ongelmiin lisäämällä riippumattoman tutkimustiedon valtaa.