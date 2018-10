Mielipide

Sote- ja maakuntauudistuksessa on kansanvallan valuvika

sote- ja maakunta­uudistus toteutuu, eduskunta päättää maakuntien sote-rahoista.Kenen asiaa ajaa silloin ruokolahtelainen kansanedustaja, joka istuu Etelä-Karjalan maakuntavaltuustossa? Eduskuntavaaleissa hän on saanut ääniä myös Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnista ja edustaa koko Kaakkois-Suomen vaalipiiriä.Varmasti kansanedustaja sanoisi pitävänsä kaikkien puolta. Entä kun kolmen maakunnan edut ovat toisiaan vastaan?Sote- ja maakuntauudistuksessa on monta tunnettua ongelmaa. Mutta siinä on myös kansanvallan valuvika. Vaali­piirit ja maakunnat menevät osin limittäin ja lomittain.suosittelivat aikoinaan, että sote-alueita tulisi enintään 12, jotta palvelut pystyttäisiin järjestämään tehokkaasti. Asiantuntijoita ei kuunneltu. Marraskuussa 2015 tehtiin poliittinen lehmänkauppa ja päätettiin perustaa 18 maakuntaa – maakuntalaulujen Suomi.Vähälle keskustelulle jäi se, että Manner-Suomi on jo jaettu kätevästi 12 alueeseen: vaalipiireihin. Kooltaan ne ovat lähempänä toisiaan kuin tulevat maakunnat, joista suurimmassa asuu 1,6 miljoonaa ja pienimmässä 69 000 ihmistä.Tulevassa uudistuksessa jäljelle on jäämässä 12 laajan päivystyksen sairaalaa. Kuusi maakuntaa on siis jäämässä kokonaan ilman.Vaalipiirien pohjalle muodostettu aluehallinto olisi tässäkin tasapuolisempi. Vain yksi Manner-Suomen vaalipiiri eli Uusimaa on nyt jäämässä vaille laajan päivystyksen sairaalaa. Sellainen voitaisiin sijoittaa vaikkapa Espoon Jorviin, jos Helsinki ei uusmaalaisille kelpaisi.sote-alueet noudattaisivat vaalipiirirajoja, kansanedustajilla olisi selkeä mandaatti toimia äänestäjiensä valtakunnallisina edunvalvojina.Aluevaalit ja eduskuntavaalit voitaisiin myös järjestää samaan aikaan. Molempiin voisi olla ehdolla. Supervaalissa säästyisi rahaa, äänestysaktiivisuus nousisi. Ehdokkaitakin olisi varmasti helpompi löytää: jos ei yltäisi eduskuntaan, alueen valtuustosta paikka voisi irrota.Ei tämä mikään uusi ajatus ole. Vaaliasiantuntija, ministeri Lauri Tarasti ehdotti syksyllä 2015, että sote-alueet muodostettaisiin vaalipiirien mukaan. Tukea tuli Kuntaliitosta.Tässä siis yksi vaihtoehto seuraavalle hallitukselle, jos sote kaatuu sen syliin.Ja vielä tärkein: Helsinki on oma vaalipiirinsä. Tämä malli saattaisi siis kelvata kapinakenraali Jan Vapaavuorellekin.