Mielipide

Työmarkkinoilla on luvassa levottomia viikkoja

Hallitus

Tässä vaiheessa

Toisen kerran

Kiista

Tiivistetysti

sai kuluneella viikolla eduskunnalta luottamus­lauseen työllisyys­politiikkaa ja irtisanomisten helpottamista koskevan tiedonannon käsittelyssä.Hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen välinen riita ei suinkaan siihen päättynyt, vaikka pääministeri Juha Sipilä (kesk) niin vetosi. Ammattiliittojen työtaistelut laajenevat jo huomenna maanantaina.Virallisesti kiistassa on kyse siitä, voidaanko henkilöstä johtuvia irtisanomisia alle kymmenen henkilön yrityksissä helpottaa nykyisestä.Pohjimmiltaan kyse on siitä, että Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuulumattomia yrityksiä edustava Suomen Yrittäjät haluaa samat oikeudet paikalliseen sopimiseen, jotka EK:n jäsenliitoillakin on.kyse olisi työaikalain paikallisista joustoista, mutta ajan mittaan Suomen Yrittäjien vaatimus saattaisi laajentua koskemaan kaikkia muitakin joustoja, joista työehtosopimuksissa on mainittu.Sipilän hallitus on yrittänyt edistää asiaa kahteen kertaan ilman menestystä.Ensimmäinen kerta oli kilpailukykysopimusta solmittaessa. Silloin Sipilä tarjosi kompromissina mallia, jossa järjestäytymättömät yritykset saavat samat oikeudet kuin EK:n jäsenliittoihin kuuluvat yritykset, mutta niille tulisi myös samat velvollisuudet – ja samat menettelytavat.Toisin sanoen: jos työehtosopimuksessa sanotaan, että paikallisista poikkeuksista sovitaan pääluottamusmiehen kanssa, sama pätisi järjestäytymättömiinkin yrityksiin.Sipilän pettymykseksi Suomen Yrittäjät hylkäsi kompromissin, joka oli nimenomaan järjestöä varten tehty. Suomen Yrittäjät kauhisteli, että muutos toisi luottamusmiespakon myös sellaisille työpaikoille, joissa luottamusmiestä ei nyt ole. Aivan niin asia ei ole.yritys kaatui viime keväänä ennen hallituksen niin sanottua kehysriihtä. Sillä kertaa hallitus tarjosi kokoomuksen ajamana mallia, jossa järjestäytymättömät eli niin sanotut villit yritykset olisivat saaneet samat oikeudet kuin jär­jestäytyneet yritykset mutta ilman samoja velvollisuuksia. Se taas ei kelvannut SAK:lle eikä Elinkeino­elämän keskusliitolle.SAK saattoi kantaa sinänsä luonnollista huolta siitä, että muutos vähentäisi ammattiliittoihin kuulumista entisestään.EK:n suurin huoli oli, että jos paikalliset joustot ulotetaan työnantajaliittoon kuulumattomiin yrityksiin, paikallisen sopimisen laajentaminen pysähtyy siihen paikkaan. EK:n tavoitteena on ollut lisätä paikallista sopimista työehtosopimusten puitteissa.Suomen Yrittäjillä on Sipilän hallituksessa hyvät asemat vaikuttaa hallituksen päätöksiin. Sekä pääministeri Juha Sipilän (kesk) että valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) esikunnassa on Suomen Yrittäjien palkkalistoilla aiemmin ollut hen­kilö.irtisanomiskynnyksen alentamisesta on riistäytynyt mittasuhteiltaan käsittämättömäksi. Elinkeinoelämän keskusliitosta eläkkeelle jäänyt työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen on verrannut prosessia kirpun nylkemiseen: valtaisa työ, jonka tulos on minimaalinen.Jopa ansioituneet työoikeuden asiantuntijat ovat arvioineet, että irtisanomissuojan alentamisen vaikutus olisi käytännössä olematon: jo nyt pieniä yrityksiä kohdellaan oikeuskäytännössä höllemmin kuin suuria.Elinkeinoelämän keskusliiton ja sen jäsenyritysten turhautumisen asteen voi hyvin kuvitella. EK:n jäsenyritykset on vedetty sijaiskärsijöiksi kiistaan, joka ei koske niitä millään tavalla. Ne joutuvat kuitenkin maksumiehiksi, jos työmarkkinaselkkaus jatkuu.Näin vaalien alla kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä käyvät kovaa kisaa pienyrittäjien äänistä. Jopa siniset on julistautunut pienyrittäjien puolueeksi.voisi sanoa, että keskusta ja kokoomus kamppailevat pienyrittäjien sieluista, mutta suurten yritysten rahoilla.Asia ehkä muistetaan yrityksissä ensi vuonna, kun puolueet kiertävät kerjäämässä vaaliavustuksia:”Mehän vastikään rahoitimme kampanjointianne miljoonilla, kun maksoimme poliittisista lakoista koituneet viulut.”