Mielipide

Tehyn johtajat mielipidesivulla: Tehy on valmis tarttumaan pääministerin kädenojennukseen

Pääministeri

Juha Sipilä (kesk) kertoi A-studiossa (16.10.), että irtisanomis­lakiin päädyttiin, koska ay-liike vastusti paikallisen sopimisen ­lisäämistä työaikalakiin. Hän tarjosi kiistan ratkaisuksi lain muuttamista tältä osin. Sipilän kommentti hämmästyttää. ­Tähän asti on väitetty, että irti­sanomislaki halutaan työllisyystilanteen parantamiseksi. Tosi­asiassa se onkin vedetty hihasta, kun muu työehtojen heikentäminen ei onnistunut.Työaikalain tarkoitus on suojella työntekijää. Lain kova ydin on niin sanottuja pakottavia määräyksiä, joista työnantaja ja työntekijä eivät saa sopia toisin. Työmarkkinaosapuolilla on valta sopia toisin joistakin työaikalain säännöksistä, koska niitä on pidetty oman alansa erityispiirteet tuntevina tasavahvoina neuvottelukumppaneina.Työmarkkinaosapuolien tekemissä työehtosopimuksissa on puolestaan sovittu paikallisesta sopimisesta eli siitä, että työnantaja voi sopia luottamus­miehen kanssa joistakin työ­ehtosopimuksissa sovituista ­asioista toisin. Paikallinen sopiminen on mahdollista vain järjestäytyneissä yrityksissä. Tämä suututtaa Suomen Yrittäjiä (SY), koska monet sen jäsenyritykset eivät ole järjestäytyneitä.Paikallisen sopimisen laajentamista järjestäytymättömiin yrityksiin yritettiin vuonna 2016, kun kiky-sopimusta sorvattiin. Tuolloin työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä laati asiasta mietinnön. Ryhmä esitti, että järjestäytymättömät työnantajat voisivat tehdä paikallisia sopimuksia samoin ehdoin kuin järjestäytyneet. Mietintöä kannattivat kaikki muut tahot paitsi SY. Pääministeri Sipilä ilmoitti, että työryhmän ehdotuksia ei jatkovalmistella SY:n vastustuksen takia.SY halusi jäsenilleen laajemmat oikeudet. Sille ei riittänyt paikallisen sopimisen mahdollisuus työnantajan ja luottamusmiehen välillä, vaan sopijaosapuoleksi toivottiin myös luottamusvaltuutettua tai jopa työpaikan koko henkilöstöä. SY:n toive ei istu lainkaan työehtosopimusjärjestelmään ja sopii huonosti yhteen myös työaikalain kantavan periaatteen eli työn­tekijän suojelun kanssa.Ei ole yhdentekevää, kuka työpaikalla sopii työnantajan kanssa. Neuvotteluosapuolet eivät ole tasavahvoja, vaan sopiminen muuttuu helposti työnantajan saneluksi. On tärkeää, että paikallisen sopimisen tukena voi työntekijäpuolella olla tarvittaessa työehtosopimuksen tehnyt ammattiliitto.Tehy on valmis tarttumaan pääministerin kädenojennukseen, jos se tarkoittaa mainitun mietinnön mukaista paikallisen sopimisen laajentamista eli järjestäytymättömien yritysten saattamista samaan asemaan järjestäytyneiden yritysten kanssa. Jos pääministeri ajaa härkäpäisesti SY:n haluamaa laajempaa oikeutta, edellytyksiä sovulle ei ole. Tällöin on vaarana, että Suomi saa professorien haukkuman uuden irtisanomislain, joka ei lisää työllisyyttä ja tulkintariitoineen kuormittaa ikävästi myös yrittäjiä.