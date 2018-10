Mielipide

Vammaisia työnhakijoita on kohdeltava reilummin

Vammaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

ihmisten kokemukset työnhausta ovat täynnä kertomuksia syrjinnästä, tietämättömyydestä ja menneisyyteen juuttuneista asenteista. Monen työnhaku on keskeytynyt, kun työnantajalle selviää, että kyseessä on vammainen työnhakija. Työnantaja on monesti sanonut suoraan, ettei tietty apuväline tai tulkin käyttö sovi työpaikalle.Suomessa vammaisten ihmisten oikeuksia painottavaa kehitystä ovat vauhdittaneet perus- ja ihmisoikeuksien roolin vahvistuminen, yhdenvertaisuuslain uudistaminen sekä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen rati­fiointi.Oikeuksia painottava näkökulma on tehnyt vammaisuudesta ihmisoikeuskysymyksen. Vammaispolitiikan tulee varmistaa vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus, ihmisarvon kunnioittaminen, yhteiskunnallinen osallisuus ja yhdenvertaisuus.Lainsäädäntömme takaa vammaisten henkilöiden oikeuksien muodollisen toteutumisen melko hyvin, mutta muodollinen oikeussuoja ei yksin riitä. Oikeudet joko toteutuvat tai jäävät toteutumatta käytännön tilanteissa ja arkisessa jokapäiväisessä elämässä.on monelta osin vielä vallalla perinteinen näkemys, jossa vammaiset ihmiset nähdään usein toimenpiteiden kohteina sen sijaan, että heitä pidettäisiin yhtäläisten oikeuksien haltijoina ja aktiivisina toimijoina.Tästä syystä esimerkiksi vammaisten ihmisten oikeus työhön on jäänyt vammaispolitiikassa vähälle huomiolle, ja heidän toimeentulonsa on hyvinvointivaltiossa ajateltu ratkaistavan sosiaalihuollolla.Nuoria vammaisia ihmisiä laitetaan Suomessa eläkkeelle melko avokätisesti, ja heidän työllistymistään tuetaan vain vähän. Työelämän ulkopuolelle sulkeminen johtaa samalla siihen, että monilta nuorilta suljetaan heidän vammansa vuoksi pääsy minimitason sosiaaliturvaetuuksia parempaan tulevaisuuteen yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä.Korjausliike edellyttää sen sisäistämistä, että kaikilla on yhtäläinen oikeus työelämään.Kyse ei ole vain osatyökykyisistä ihmisistä, vaikka näin usein ajatellaan. Monet vammaisista työnhakijoista ovat täysin työkykyisiä, ja heidän koulutustasonsa vastaa paljolti väestön yleistä koulutustasoa.Vammaisten ihmisten työllistymistä kannattaa siis tukea nykyistä aktiivisemmilla toimenpiteillä, ja työllistymistä vaikeuttavia esteitä on purettava suunnitelmallisesti.Tässä ei ole mitään uutta tai poikkeuksellista. Tuemme tälläkin hetkellä nuorten oikeutta työelämään kohdistetuilla toimenpiteillä.hallitus – ja varmasti seuraavakin – haluaa nostaa Suomen työllisyysastetta. Tähän tavoitteeseen tulisi sisällyttää myös vammaisten ihmisten konkreettiset työllistymistavoitteet.Ilman kunnianhimoisia määrällisiä tavoitteita hankkeet jäävät usein puolitiehen. Työllisyyttä tukevien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen on otettava mukaan myös vammaiset ihmiset ja heitä edustavat järjestöt.Työnantajien ja vammaisjärjestöjen keskinäinen yhteistyö auttaisi myös kehittämään rekrytointikäytäntöjä, joissa vammaisia työnhakijoita ei syrjittäisi ja heidän osaamisensa otettaisiin nykyistä paremmin huomioon.asenteet ovat hoiva-asennossa, vammaisten ihmisten arki nähdään irrallisena ja erilaisena kuin omamme. Vammaisten ihmisten ei mielletä käyttävän kanssamme samoja ravintoloita, kauppoja, kouluja tai tarvitsevan päiväkoteja lapsilleen.Tämä ajatusharha johtaa helposti siihen, ettei palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta parantavia toimia mielletä välttämättömiksi. Niiden sivuuttaminen vetoamalla taloudellisiin syihin on vaivatonta, kun mielikuva on, etteivät vammaiset ihmiset elä kanssamme samanlaista arkea. Taloudelliset syyt eivät kuitenkaan ole peruste rajoittaa kenenkään perus- ja ihmisoikeuksia.Oikeus oman osaamisen hyödyntämiseen työelämässä kuuluu kaikille. Tämän toteutuminen vammaisen ihmisen arjessa vaatii asennemuutosta niin poliittisilta päättäjiltä kuin yksityisiltä toimijoiltakin.Vammaisten työnhakijoiden työllistäminen ei ole hyväntekeväisyyttä vaan osaavien ja motivoituneiden työntekijöiden palkkaamista.