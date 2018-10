Mielipide

kaupunkiseuduilla on meneillään merkittävä rakentamisen aalto, kun työn tuottavuuden kasvu on tuonut niille vaurautta ja työpaikkoja. Pääkaupunkiseudulle rakennettiin viime vuonna lähes puolitoista miljoonaa kerrosneliömetriä uusia rakennuksia, joka vastaa noin 750 uutta kerrostaloa tai 20 suurta ostoskeskusta.ilmastotyön tuloksena raportoidaan ansiokkaasti alueen kasvihuonekaasupäästöjä, jotka vuonna 2017 olivat yli neljä miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Suurimpina osa-alueina ovat lämmitys yli 2,5:n ja liikenne 1,3:n miljoonan tonnin pääs­töillä.Rakentamisen aiheuttamia päästöjä ei kuitenkaan nykyisin raportoida lainkaan. Tieteellisissä artikkeleissa on kuitenkin osoitettu, että pääkaupunkiseudun viime vuoden uudisrakentamista vastaava määrä rakentamista aiheuttaa päästöjä lähes kaksi miljoonaa hiilidioksidi­tonnia. Tämä on siis lähes yhtä paljon kuin lämmitysenergian ja enemmän kuin koko liikenteen päästöt.energiantuotannossa ja liikenteessä on jo luotu lähes nollahiilituotantoon tähtäävä kehityspolku ja tunnistettu tämän mahdollistavat teknologiat. Samaan aikaan kaupunkiseutujen rakentamiselle ei ole edes teoreettisesti pystytty löytämään ratkaisuja, joilla tuotanto saadaan lähelle nollapäästötasoa.Nykyisellään ainoastaan puurakentaminen ja kiertotalouteen perustuva uudistuotanto pystyvät vähentämään merkittävästi rakentamisen päästöjä. Molempien on tutkimuksissa osoitettu pystyvän puolittamaan normaalin uudisrakentamisen päästöt. Puurakentamisella on lisäksi etuna puun kyky varastoida hiilidioksidia ilma­kehästä. Jos tämä hiilivaranto huomioidaan, puurakentamisella pystytään pääsemään jo lähelle nollahiilituotantoa.kaupungit voisivat uskottavasti pyrkiä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, niiden pitäisi välittömästi määritellä tekno­logiat ja visio matalahiiliselle ­uudistuotannolle. Ennen kuin uudet teknologiat on kehitetty, rakennuslupien myöntäminen perinteiselle rakentamiselle pitäisi lopettaa ja kaavoittaa ainoastaan puurakentamiselle ja rakennusmateriaalien uudelleenkäytölle perustuvia alueita.Toisin kuin muissa keskeisissä päästölähteissä, joissa kuluttajien ja yritysten valinnat merkittävästi vaikuttavat syntyviin päästöihin, rakentamisessa kaupungeilla on suuri osa keskeisistä vaikuttamisen keinoista omissa käsissään. Kaupungeilla on yksinoikeus kaavoitukseen, ne myöntävät rakennusluvat ja monissa tapauksissa myös omistavat maat.Matalahiilirakentamisen ohjaus olisi mitä mainioin osa-alue kaupunkipolitiikalle. Lisäksi se tarjoaisi oivan tavan kansainväliseen menestykseen. Pääkaupunkiseutu voisi olla puuhun ja kiertotalouteen ­perustuvan uudisrakentamisen selkeä ykkönen koko maailmassa.