Mielipide

Brexit on kuin perheriita, ja siksi on normaalia, että sen seuraaminen nolottaa ulkopuolista

On

Nyt

Kuinka

Pääministeri

poliittisesti epäkorrektia sanoa, että poliittinen kaaos olisi kiehtovaa. Vakaus ja ennustettavuus ovat eurooppalaisia ykköstavoitteita.Vielä vajaat kolme vuotta sitten Britannia oli eurooppalaisen vakauden ykköslinnake. Sitten pääministeri David Cameron käynnisti maan epävakauttamisprosessin: järjestettiin EU-kansanäänestys, joka päätyi niukalla ääntenenemmistöllä EU-eron eli brexitin kannalle.ei tiedä mihin suuntaan kehtaisi katsoa. Brexit on lietsonut Britanniassa epäsopua ja poliittista kaaosta. Alamäki on ollut nopea ja jyrkkä.Sivustakatsoja tuntee todistavansa perheriitaa, jota ei ole tarkoitettu ulkopuolisten silmille. Katsomattakaan ei voi olla. Brexit vaikuttaa Britteinsaarilla lopulta kaikkeen ja kaikkiin.Kaaoksessa kiehtovinta on se, kuinka vankkumaton on eri leirien tunne omasta oikeamielisyydestään. Kaikki ovat kansan asialla. Kansa itse on jakautunut.Brexitiä ei voi voittaa, sillä mikään lopputulema ei tule tyydyttämään kaikkia. Kävi niin tai näin, miljoonat tulevat tuntemaan itsensä petetyiksi.perhe sitten riitelee?Lauantaina yli puoli miljoonaa marssijaa Lontoossa vaati uutta EU-kansanäänestystä. Mielenosoitus oli brexit-marsseista tähän asti suurin. Käytännön merkitystä marssilla ei kuitenkaan ole, jos brittihallitus tai oppositio ei ota asiaa omakseen.Brexitin vastustajien paisuvat joukot eivät ole suinkaan koko kuva. Samaan aikaan maata kiertävät brexit-leirin hengennostatustalkoot. Täyteen pakattujen tilaisuuksien viesti on selkeä: Haluamme brexitin ja haluamme sen nyt.Theresa May puolestaan on paahtanut pitkää brexit-päivää heinäkuusta 2016 asti. Kerääkö hän kiitosta omiensa joukossa? Kittiä kanssa.Konservatiivipuolueessa brexit-intoisimmat ovat valmiita panemaan Mayn kiertoon. Pääministerin ”myönnytykset” muulle EU:lle eivät tyydytä. Tyytymättömiä ovat puolueen EU-mielisetkin. Selvää on se, että brexit-sopimus – tulevasta EU–UK-sopimuksesta puhumattakaan – ei tule koskaan olemaan kaikille mieleen.Britannian ulkopuolisessa Euroopassa moni kysyy, voiko brexit yhä peruuntua. Isompi kysymys on, voiko poliittinen kaaos laantua ja raastava epäsopu loppua. En tiedä. Kukaan ei tiedä.