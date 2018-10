Mielipide

Voiko Italiasta puhua kauniina maana?

saa intohimon. Heti sinne saapuessa kieltä tulee suusta kuin itsestään. Niin ei minulle käy Moskovassa. Keisari Kaarle V puhui rakkaalleen italiaa mutta diplomaateille ranskaa, Jumalalle espanjaa ja hevoselle saksaa.On Välimeri ja kukkulat, ikikaupungit, lasissa brunelloa tai baroloa. Sesongin ruoka, ja miten siihen nau­tintoon paneudutaan. Bel paese, Ita­lian lempinimi jo Dantella, on myös juusto. Monen intohimo ­kohdistuu muotoiluun tai pukimiin, etenkin kenkiin, tai oopperaan, tai jalkapalloon. Vaikka palloa palvotaan, itse­ironialle on sijaa. Tifoso, pallohullu, merkitsee lavantautipotilasta. Tulee vaahtoa suusta ja tärisyttää.Sprezzatura, huoleton luontevuus, joka saa vaikean näyttämään vaivattomalta ja miellyttämään silmää. Missään muualla ei kauneus ole sellainen toiminnan kriteeri. Tuskin löytyy toista pääministeriä, joka kehuisi budjettiaan ”kauniiksi”.Juri Gagarin lähetti avaruudesta terveiset neuvostokansalle, mutta tuikkasi perään: ”Ja Anna Magnanille”, neorealismin dramaattiselle filmitähdelle. Firenzen tai Venetsian kuvataiteen ja arkkitehtuurin ylenpalttisuus voi suistaa šokkiin.vaikutus on tuntunut vuosisatoja. Härskeimmin käsitteiden määrittelyn paalupaikkaa hyödynsi Amerigo Vespucci, firenzeläinen eliittikoijari, joka vedätti koko uuden mantereen nimiinsä. Saksalainen kartantekijä katui pian, mutta oli myöhäistä perua. Eivät Kolumbukset olleet sen kummempia: yksi ”löysi” mantereen, toinen, Padovan professori, klitoriksen. Viis siitä, mitä intiaanit tai naiset olivat jo havainneet.Italiassa samastutaan ennemmin paikalliseen taustaan kuin kansakuntaan, valtiosta puhumattakaan. Paese merkitsee maata, mutta ­useammin sanalla viitataan kotiseutuun, jopa kylään.”Miksi pidätte italialaisia niin tärkeinä ihmiskunnalle?” kysyi Mao Zedong vuonna 1957, kun kommunistijohtajat väittelivät suhtautumisesta ydinsotaan. Menemättä noin pitkälle on myönnettävä: on Italiassa mätää. Korruptio ja iso harmaa talous, kolme mafiaa, joista cala­brialaisten ’Ndrangheta nykyään liikevaihdoltaan suurin. Tietty piittaamattomuus, jopa holtittomuus. Paisunut ja tehoton poliittinen järjestelmä ja hallinto.Nyt näkymiä varjostaa populistien hallitus, joka tuli valtaan maaliskuun vaaleissa. Runkona ovat jyrkän oikeiston muukalaisvihainen La Lega, entinen Pohjoisen liitto, joka aiemmin ajoi eroa muusta Italiasta, ja koomikon perustama Viiden tähden liike, jolla on myös kansalaispalkan ideoita niin kuin Espanjan ja Kreikan vasemmistopopulisteilla.oli 1990-luvun alussa hetken maailman viidenneksi suurin talous, Britanniaa isompi. Sitten hirtti kiinni, ja nyt nuorten tilanne on katastrofi. Alle 25-vuotiaiden työttömyysprosentti on 33, ja alle 35-vuotiaista melkein joka kolmas ansaitsee alle tuhat euroa kuukaudessa. Vielä vahvemmin populismia ruokkii Välimerellä yltynyt maahanmuutto, jonka hoitoon EU:lta tai sen jäsenmailta ei herunut riittävästi apua. Vaaleissa polttoaineena käytettiin nuoren tytön murhaa Maceratassa.Viiiden tähden liike oli Italian vaalien ykkönen, mutta hallituksen ja gallupien kärkeen ovat nousseet La Lega ja sisäministeri Matteo Salvini, joka on brutaalin moukan tyylillään luonut kuvaa toiminnan miehestä. Toisin kuin viidellä tähdellä, liigalla on kokemusta aluehallinnosta ja -politiikasta ja selkeämpi agenda.budjetti kasvattaa yhä alijäämää. Luotetaan siihen, ettei niin suurta taloutta voi päästää romahtamaan. Veroja kevennetään samalla kun kannattajia palkitaan uusilla etuuksilla. Tuhon varalta syyllinen on katsottuna: Bryssel. Yhtä tuttu on idoli: Salvini ehti jo Moskovaan haukkumaan EU:n pakotteet.Kylmän sodan päättyessä levisi teesi, että historia on loppunut ja jäljellä on vain voittaja, liberaali demokratia. Kaikkea vielä. Nyt keskustellaan siitä, onko demokratia piankin tiensä päässä.Italia on toisinaan ollut poliittinen laboratorio, mallina muille. Giuseppe Garibaldi innoitti vapauden ystäviä kaikkialla. Jopa Vaasan saaristossa muuan huvilapaikka sai hänen kotisaarensa nimen Cabrera. Sinne puskettiin Garibaldi-veneellä. Sittemmin Mussolini edelsi Hitleriä ja Berlusconi Trumpia.Ettei siellä taas olisi malli muhimassa?