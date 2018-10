Mielipide

Vieraan kielen opettelun hyödyllisyys ensimmäisellä luokalla voi jäädä lyhytaikaiseksi

opetuksen varhentaminen eli aloittaminen jo ensimmäisellä luokalla, esikoulussa tai päiväkodissa on yksi Juha Sipilän (kesk) hallituksen kärki­hankkeista. Tavoitteena on laajentaa ja syventää oppilaiden kielitaitoa.Vieraiden kielten opetuksen varhentaminen onkin sinänsä hyvä asia. Eri tutkimusten mukaan varhain alkava opetus lisää myönteistä asennetta kielten opiskelua kohtaan. Se näyttää myös tukevan ­halukkuutta ja valmiutta kielen­käyttöön ­aidoissa tilanteissa.Vaikuttaa siltä, että varhennetun kieltenopetuksen myönteiset seuraukset ovat sidoksissa sekä lasten omaan innostukseen oppia uutta ­että niihin opetusmenetelmiin, joita on kehitetty erityisesti nuorten ­oppijoiden tarpeeseen.varhennetusta kielenopetuksesta voi jäädä laihaksi, ellei opetus jatku systemaattisesti läpi opin­polun ja elleivät kielenopetuksen tuntimäärät ole riittäviä.Vuodesta 2020 alkaen ensimmäisen vieraan kielen varhennettuun opetukseen osoitetaan viikossa 45 minuuttia. Koulu voi jakaa tämän ajan vaikkapa kolmeen 15-minuuttiseen opetusjaksoon. Mahdollista on sekin, että varhennettua kielten­opetusta tarjotaan puolet lukuvuodesta kaksi 45-minuutista oppituntia viikossa ja jätetään lukuvuoden toinen puolisko kokonaan ilman varhennettua kieltenopetusta.Ruotsin opiskelun aikaistaminen kuudennelle luokalle ilman lisä­tunteja on useassa kunnassa joh­tanut siihen, että kielen opiskeluun tulee yläkoulussa vuoden tauko.Uuden kielen oppiminen vaatii ­aikaa, säännöllisyyttä ja toistoa. Viikkotuntimäärien summittainen sijoittelu – puhumattakaan vuoden mittaisesta keskeytyksestä – ei luonnollisestikaan ole hyväksi.Opetuksen tulisikin aina edetä jatkumona, joka takaa oppilaalle johdonmukaisen etenemisen ja mahdollisuuden kielitaidon säännölliseen kehittämiseen.kieltenopetuksen hyödyt eivät välttämättä ole pitkäkestoisia. Siksi opetusmenetelmiin on kiinnitettävä riittävästi huomiota kaikilla luokka-asteilla.Varhennetussa kieltenopetuksessa menetelmät ovat ikätason mukaisia. Opetuksessa panostetaan erityisesti toiminnallisuuteen: lapset kasvavat käyttämään kieltä leikin, pelien ja puheeseen perustuvan vuorovaikutuksen parissa.Tutkivan oppimisen ja kielestä keskustelemisen keinoin kehitetään kielitietoisuutta. Tällöin taito käyttää kieltä ja tieto kielestä karttuvat yhdessä, ja se luo vankkaa pohjaa myöhemmälle kielten opiskelulle.Tutkimukset viittaavat siihen, ­että tämä hyöty menetetään, jos myöhemmillä luokilla turvaudutaan perinteisempiin opetusmenetelmiin ja jos toiminnallisuus ja oppijan ­aktivointi jäävät pait­sioon.kielenopetus ei itsessään takaa laajaa kielitarjontaa eikä lisää valinnaisten kielten opiskelua.Tilastot osoittavat, että 15 viime vuoden ajan alakoulujen perusopetuksen kielivalinnoissa englannin suosio on jatkanut kasvuaan. Saksan suosio on laskenut, espanjan suosio on hieman noussut ja muiden valinnaisten kielten asema on pysynyt suunnilleen ennallaan.Riippumatta siitä, milloin opiskelu aloitetaan, ensimmäinen vieras kieli on yli 90 prosentille perus­koululaisista englanti. Myös kielen opetuksen varhentamiskokeilut – niitä toteutettiin viime lukuvuoden aikana 96 koulussa ympäri maan – keskittyivät paljolti englantiin.Yksinomaan englannin osaaminen ei riitä tulevaisuuden kieli­taidoksi. Valtakunnallisissa ja kuntien omissa linjauksissa pitäisi varhentamisen ohella korostaa kieli­tarjonnan monipuolisuutta ja rohkaista oppilaita ja heidän perheitään monipuolisempiin kielivalintoihin.Parhaassa tapauksessa varhain aloitettu kielten opiskelu johtaa ­siihen, että parin vuosikymmenen päästä yhä suurempi joukko kansalaisia on opiskellut – ja opiskelee edelleen – useita vieraita kieliä ja entistä useampi käyttää sujuvasti monia vieraita kieliä.pitäisi kytkeä laajempaan kielikoulutusta koskevaan ja pedagogiseen keskusteluun. Samalla on huolehdittava siitä, että kielten­opiskelu on jatkumo, jolle on varattu riittävästi aikaa ja resursseja.Ellei näin tehdä, hyvät tavoitteet voivat valua hiekkaan.