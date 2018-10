Mielipide

Koulun pitää olla oppimista eikä sosiaalipolitiikkaa varten – nyt rima on laskettu liian alas

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin Sanomien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koulut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansalaispalkka