Mielipide

Viisitoistavuotias ei ole kypsä opiskelemaan ilman opettajaa

Lapseni

aloitti tänä syksynä logistiikka-alan ammattikoulutuksen, ja ylpeänä olen päässyt seuraamaan vierestä ensimmäisiä askelia ammattiin valmistumisen polulla. Huoli on kuitenkin suuri.Ammattikoulutukseen tehtyjen leikkausten vuoksi lähiopetusta on karsittu kovalla kädellä aiemmasta, ja lukujärjestyksessä on joka viikko kokonaisia päiviä, jolloin opetusta ei ole lainkaan. Viisitoistavuotias ei ole riittävän kypsä opiskellakseen asioita omaehtoisesti ilman opettajaa.Koululla opetusryhmät ovat hyvin suuria: oppilaitoksen pitkäaikaisen ja kokeneen ammattiopettajan mukaan oppilaita on ryhmissä nyt noin kolme kertaa enemmän kuin laadukas ja turvallinen opetus edellyttäisi, etenkin, kun alan käytännön opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti suurilla koneilla.Oppilaitoksen kokeneen erityisopettajan mukaan vuosiluokan opiskelijoista noin 60 prosentille on tehty erityisen tuen päätös. On helppo ymmärtää, että saatavilla olevat tukitoimet ovat täysin riittämättömiä, kun tuen tarvitsijoita on näin runsaasti. Oman henkilökohtaisen opintopolun laatiminen tuen tarpeen määrittelyineen jää tyhjäksi kirjaimeksi, koska oppilaitosten resurssit tarjota tarvittavaa tukea ovat koulutukseen tehtyjen säästöjen vuoksi olemattomat.Suurimmat ongelmat olisivat kuitenkin ratkaistavissa varsin yksinkertaisesti: opiskelijat tarvitsisivat riittävän pienet ja tutut opetusryhmät, säännöllisen päivittäisen opiskelurytmin ja mahdollisuuden kerrata asioita ammattitaitoisen opettajan kanssa niin kauan, kunnes ne on opittu. Mikäli tämänkaltaiset perusasiat kokonaisuudessaan olisivat kunnossa, erillisen erityisopetuksenkin tarve olisi huomattavasti vähäisempi. Ongelma on rakenteellinen, ja siihen pitäisi puuttua korjaamalla rakenteet.Lapseni on innostunut ja motivoitunut, ja hän lähtee kouluun mielellään. Toivoisin hänen ja kaikkien muidenkin ammattiin opiskelevien saavan riittävästi ja riittävän laadukasta opetusta, jotta heidän innostuneisuutensa säilyisi opintojen läpi työelämään saakka ja he valmistuisivat sellaisiksi oman alansa ammattilaisiksi, joita ­yhteiskunta tarvitsee.