Helsinkiläiset voivat tehdä paljonkin ilmaston­muutoksen hillitsemiseksi

on kuin valtava möhkäle, jonka kaikkia ulottuvuuksia on vaikea hahmottaa. Vielä vaikeampaa on saada kokonais­käsitys siitä, mitä kaikkea pitäisi tehdä ilmaston­muutoksen torjumiseksi. Keskustelussa on pohdittu sitäkin, onko yksittäisen kuluttajan ratkaisuilla merkitystä, jos poliitikot eivät tee heidän vastuulleen kuuluvia suurempia linjauksia.Katsotaanpa asiaa Helsingin ja helsinkiläisten näkökulmasta. Helsingin kaupunki aikoo olla hiilineutraali vuonna 2035. Se tarkoittaa, että kaupungissa syntyviä ­päästöjä leikataan siihen mennessä 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Loput 20 prosenttia hoidettaisiin kompensaatioilla eli rahoitetaan hiilen sidontaa esimerkiksi metsiin tai maaperään. Tavoite ei ole mahdoton.syntyvät päästöt ovat jo vähentyneet neljänneksen vuodesta 1990, vaikka uusia asukkaita on tullut noin 8 000 vuodessa. Asukasta kohti laskettuna päästöt ovat vähentyneet 40 prosenttia. Tämä on suurelta osin kehittyneemmän teknologian ansiota. Uudet autot kuluttavat vähemmän poltto­ainetta, led-lamput sekä uudemmat koneet ja laitteet taas vähemmän sähköä. Uusien talojen energia­tehokkuusvaatimukset ovat tiukemmat ja joukkoliikenne toimii hyvin.Kaupungin virkamiehet ovat laatineet peräti 143 kohdan toimenpideohjelman, jolla tavoitteen voi saavuttaa. Kaupunginhallitus käsittelee sitä marraskuussa. Tärkeimmät kohdat listassa koskevat lämmitys­energian tuotantoa ja kulutusta.Helsingissä liikenteen osuus kasvihuonepäästöistä on vain noin neljännes. Lähes 60 prosenttia päästöistä tulee rakennusten lämmityksestä. Kiinteistöistä peräti 90 prosenttia on kytketty kaukolämpö­verkkoon. Kaukolämpö on nerokas keksintö, koska se on hyvin tehokas tapa tuottaa sähköä ja lämpöä. Mutta kaukolämpöä tuotetaan edelleen kivihiilellä Salmisaaressa ja Hanasaaressa. Vuosaaressa käytetään maakaasua. Syy on yksinkertainen: kivihiili on halpaa.energiayhtiöllä Helenillä on kyllä suunnitelma kivihiilestä luopumiseksi. Hanasaaren voimala aiotaan sulkea vuonna 2024. Tämä puolittaisi kivihiilen käytön.Kivihiilen todennäköisimmät vaihtoehdot ovat näillä näkymin maakaasu ja jossain määrin puu­pelletit. Ne eivät ole päästöttömiä. Helen kehittää myös muita vaihtoehtoja, kuten lämminvesivarastoja, mutta niiden kapasiteetti on rajallinen. Juha Sipilän (kesk) hallitus on päättänyt, että kivihiili kielletään kokonaan vuonna 2029. Tämä ­aiheuttaa Helsingille uusia paineita, koska suunnitelmien mukaan kivihiilestä olisi päästy eroon vasta 2030-luvulla.tärkeää kuin kivihiilestä luopuminen olisi rakennusten energiatehokkuus. Kaupunki arvioi, että lämmönkulutusta voisi vähentää jopa viidenneksellä vuoteen 2035 mennessä. Tämä vaatisi paljon nykyistä enemmän investointeja energiatehokkuuteen muun muassa yksityisiltä taloyhtiöiltä.Kun kivihiilen tilalle tulee jotain muuta, lämmityksen hinta todennäköisesti nousee. Taloyhtiö tekisi viisaasti, jos se varautuisi jo nyt vähentämään energiankulutustaan. Se olisikin yksi suurimpia ilmastotekoja, joita helsinkiläiset voivat tehdä.Energiatehokkuuteen investoidaan kuitenkin verkkaisesti. Avuksi tarvittaisiin ehkä valtion tukea.Poliittiset päättäjät tekevät isoja ilmastopäätöksiä linjatessaan, millaista yhteiskuntaa rakennetaan. Helsingissä viime vuosien suurimpia ilmastolinjauksia olikin uusi yleiskaava, jossa tavoitteena on tiiviimpi ja samalla energiatehokkaampi kaupunkirakenne.päätökset ja kuluttajien valinnat kytkeytyvät kuitenkin tiivisti yhteen. Demokratiassa poliitikot tarjoavat äänestäjille sitä, mitä nämä ovat valmiita äänestämään. Kuluttaja taas valitsee vähäpäästöisen vaihtoehdon vain, jos se ei tule kohtuuttoman kalliiksi. Poliitikot voivat ohjata kuluttajien valintoja tehokkaasti verotuksella ja tuilla.Helsingissä syntyvien päästöjen lisäksi helsinkiläinen aiheuttaa suunnilleen saman verran ilmastopäästöjä jossain muualla ostamalla muualla tuotettua ruokaa ja tavaroita sekä matkustamalla. Tuhlailevan kulutuksen karsimisen ei luulisi olevan vaikeaa. Jos kävelee ja pyöräilee enemmän, syö enemmän kasviksia, ei heitä ruokaa roskiin eikä osta turhia tavaroita, oma terveys ja talouskin voivat paremmin. Pitämällä kodin sisälämpötilan talvella enintään 21 asteessa helsinkiläinen tekee jo ison ympäristöteon.