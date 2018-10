Mielipide

Päästöhyvitykset ovat lähes yhtä arvottomia kuin aneet keskiajalla

katolinen kirkko myi innokkaasti aneita syntisille uskovaisille. Homman juju oli yksinkertainen: synteihin sortunut ihminen saattoi ostaa rahaa vastaan lievityksen, joka lyhentäisi hänen helvetin tulissa viettämäänsä aikaa.Aneista luovuttiin protestanttisen reformaation vanavedessä, mutta niiden henki jäi elämään. Me kaikki tunnemme itsemme jossain määrin syntisiksi ja haluamme kaikin keinoin poistaa syyllisyyden kiven sydämeltämme.Nykypäivän syntejä ovat hiilidioksidipäästöjä tuottavat teot, kuten autolla ajo ja lihansyönti. Ilmastonmuutoskrapulan aikakautena uusia aneita ovat päästöhyvitykset ja -kompensaatiot, joilla ihminen pystyy puhdistamaan omantuntonsa ostamalla rahalla osuuksia hiilidioksidipäästöjä vähentävistä projekteista. Aivan kuten aneidenkin kanssa, nämä päästöhyvitykset eivät paranna maailmaa.Ensimmäinen ongelma päästöhyvityksien kanssa liittyy niiden kauppaajaan ja käyttö­tarkoitukseen. Ostaessaan päästöhyvityksiä saattaa tukea ­uudelleenmetsittämistä Ugandassa tai ekologisempia jätteenhävitysratkaisuja Brasiliassa. Osa projekteista onnistuu mutta valtaosa ei, ja niiden kautta saattaa pahimmillaan olla tukemassa paikallisten hyväksikäyttöä ja ahdinkoa.Toisaalta laskelmat siitä, kuinka paljon päästökompensaa­tioon liittyvät projektit vähentävät hiilidioksidipäästöjä, ovat hyvin vahvasti ilmassa. Jos ostaa tonnin päästöhyvityksiä, ei välttämättä saa mitä tilaa. British Airways -lentoyhtiö on vuodesta 2005 mahdollistanut matkustajilleen päästöjen kompensoinnin. Niistä 27 miljoonasta tonnista, jotka yhtiön koneet ovat tähän mennessä tuottaneet, on kompensoitu vasta 0,01 prosenttia suunnitellusta.Päästöhyvitykset ovat siis lähes yhtä arvottomia kuin keskiaikaiset aneet. Haluamme ajatella, että kirstuun kilahtanut kolikko auttaa myös meidän sieluamme vilahtamaan taivaaseen.Tähän asti olemme ajatelleet, että voimme ostaa itsemme ulos jokaisesta pinteestä. Ilmastonmuutoksen luoma maanpäällinen helvetti on kuitenkin paikka, josta kukaan ei rahan avulla pääse pakoon.