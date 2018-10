Mielipide

Keskittynyt lukutaito on Suomelle tavoittelemisen arvoinen sivistyksen mitta

Tuntuuko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sivistymättömyys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy