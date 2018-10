Mielipide

Kehitysyhteistyön tueksi tarvitaan velvoittava laki

yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on moittinut Suomea kehitysyhteis­työn tempoilevuudesta. Useissa muissa maissa kehitysyhteistyön pitkäjänteisyys on taattu lailla.Kehityspolitiikkaan liittyy joukko kansainvälisiä sitoumuksia, joista on yhä vaikeampaa pitää kiinni poliittisten tuulien kiskoessa toiseen suuntaan. Avun painopisteet vaihtuvat neljän vuoden välein, mikä on vastoin avun pitkäjänteisyyttä korostavia suosituksia.Suomen kehitysavun liiallisesta tempoilevuudesta huomautettiin esimerkiksi OECD:n kehitysapu­komitean DAC:n maaraportissa syksyllä 2017. Tempoilevuus sekä puheiden ja tekojen välinen ristiriita kasvattavat halua löytää uusia keinoja, jotka toisivat kaivattua pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta kehityspolitiikkaan.on sitoutunut suuntaamaan 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan kehitysyhteistyöhön. Vuoden 2014 jälkeen olemme kuitenkin pudonneet neljässä vuodessa 0,59 prosentista 0,39 prosenttiin, lähes puoliväliin sitoumuksestamme.Melkein yhtä heikosti menee Suomen sitoumuksella tukea kaikkein köyhimpiä maita: niille on luvattu ohjata 0,2 prosenttia bruttokansantulosta. Vielä vuonna 2014 pää­simme 0,21 prosenttiin, mutta tänä vuonna olemme 0,13 prosentissa.Kehitysyhteistyön määrärahojen pysyvä nosto 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vaatii hallituskausien yli ulottuvan perustan. Tämän hallituskauden lähetessä loppuaan määrärahojen korotus on noussut yhä laajemmin poliittiseen keskusteluun ja puolueiden kannanottoihin. Tarvitsemme konkreettisen ehdotuksen, jota voidaan käyttää seuraavan hallituskauden kehityspolitiikan linjauksissa.lisäämiseksi on esitetty esimerkiksi kaikkien eduskuntapuolueiden välistä konsensusta eli parlamentaarista sopimusta. Kaikki puolueet eivät kuitenkaan kannata Suomen kehitysyhteistyötavoitetta, joten kunnianhimoista kehitysyhteistyösitoumusta voi olla vaikea saada aikaan parlamentaarisella sopimuksella. Asiasta olisikin säädettävä hallituksen esitykseen perustuvalla lailla.Lain tulee määrittää köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen kehitysyhteistyön tarkoitukseksi. Lain pitäisi ohjata 0,7 prosenttia bruttokansantulosta kehitysyhteistyöhön ja 0,2 prosentin bruttokansantulo-osuus kaikkein köyhimmille maille. Lakiin on myös kirjattava OECD:ssä sovitut kehitysyhteistyön tuloksellisuuden pelisäännöt.Laki lisäisi kehitysyhteistyön ennakoitavuutta ja parantaisi tuloksia. Laki velvoittaisi kaikkia hallinnonaloja, joiden käyttöön kehitys­yhteistyön määrärahoja voi päätyä.Esimerkiksi Britanniassa, Islannissa ja Belgiassa säädellään jo kehitysyhteistyötä lailla. Lailla on näissä maissa onnistuttu lisäämään kehitysyhteistyön johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Lain ansiosta ­Suomessakin olisi huomattavasti helpompi päästä 0,7 prosentin tavoitteeseen kuin nykytilanteessa.lain lähtökohtana on köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen, esimerkiksi kotimaassa syntyvien pakolaiskulujen laskeminen ­kehitysyhteistyöksi vähenisi ja kehitysyhteistyö suuntautuisi sinne, missä sitä eniten tarvitaan.Olisi tärkeää varmistaa, että laki huomioi kestävän kehityksen tavoitteet, kuten ilmaston- ja ympäristönsuojelun. Lailla voitaisiin vaatia esimerkiksi finanssisijoituksilta ilmastokestävyyttä, jos ilmastonsuojelu nostettaisiin yhdeksi kehitysyhteistyön periaatteeksi.Lain tulisi myös velvoittaa sisäiseen valvontaan, jolla varmistettaisiin kehitysrahoituksen tehokkuus ja tuloksellisuus. Evaluaatioilla on oltava vaikutusta myös määrärahojen suuntaamiseen, muuten tavoitteet jäävät kauniiksi sanoiksi.kuohuu, mutta emme saa unohtaa perimmäisiä arvojamme: demokratiaa, ihmisoikeuksia ja kaikkein köyhimmistä huolehti­mista. Tämä arvopohja on perusta myös globaalille sosiaaliselle, eko­logiselle ja taloudelliselle yhteistyölle kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.Pitkäjänteisen kehitysyhteistyön varmistamiseksi tarvitsemme sitovia keinoja – näinä aikoina enemmän kuin koskaan.