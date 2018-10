Mielipide

Helene Schjerfbeck -elokuvan soisi päättävän pitkään jatkuneen trendin historian väärentämisestä

Olemme

seuranneet keskustelua tulevasta taidemaalari Helene Schjerfbeckin elämästä kertovasta elokuvasta. Emme ota tässä kantaa keskusteluun kulttuurisesta omimisesta, joka on monisäikeinen ja vaikeakin asia.Mielestämme maamme ruotsinkielisten merkkihenkilöiden elämästä kertovien elokuvien kohdalla kysymys on ennemminkin historian väärentämisestä – ei niinkään yksittäisen teoksen kohdalla vaan erittäin pitkään jatkuvana trendinä.Vuosikymmenestä toiseen ruotsinkielisiä historiallisia henkilöitä on kuvattu valkokankaalla ja ruudussa heidän äidinkielensä mitenkään tulematta esille. Jos he puhuvatkin muutaman sanan ruotsiksi, se ei kuulosta heidän äidinkieleltään.Jos suomalaisissa elokuvissa puhutaan ruotsia, se on yleensä merkki roolihenkilön yläluokkaisuudesta. Lisäksi tämä henkilö kuvataan usein jotenkin epämiellyttävänä.Nämä vääristyneet stereotypiat köyhdyttävät monikielisen kansamme historiaa ja nykyisyyttä, kasvattavat yhteiskunnan vastakkainasettelua ja luovat pohjaa poliittisille liikkeille, jotka varmaan ovat monelle elokuvantekijällekin vieraita.Emme millään muotoa kannata Schjerfbeck-elokuvan boikotointia vaan toivomme sille menestystä. Haluamme kuitenkin, että rikas kulttuurimme ja historiamme näyttäytyisi niin täytenä ja monipuolisena kuin se todellisuudessa on.