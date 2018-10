Mielipide

Ay-liikkeen taitamattomuus saa järkevänkin lakon vaikuttamaan juurihoidolta

Kävelin

Samanlainen

Jos

Sama

sunnuntai-iltana janoisena Hakaniemen torilla yrittäen tähyillä, löytyisikö ammattiyhdistysliikkeen talosta helpotusta tilanteeseen.Eipä löytynyt. Valtavassa talossa olisi kyllä juurihoitoja tarjolla, mutta ei baaria, ravintolaa tai avointa kokoontumistilaa.Kun kauppakeskuksissakin on nykyisin ilmaisia työskentelytiloja, Hakaniemen liittojen talo on onnistunut säilyttämään ilottoman etäisyytensä kaduntallaajasta.imago-ongelma vaivasi maanantaina ja tiistaina pikkulapset eväslinjalle saattanutta Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n lakkoa.Useimmat pakasterasioiden kanssa puuhanneet vanhemmat todennäköisesti suhtautuivat lakkoon kuin juurihoitoon. Eihän se nyt kivaa ole, mutta näitä tulee.Oudoksi asian tekee se, että ammattiyhdistysliikkeellä oli täysi vapaus valita mikä tahansa lakkokohde. Silti valittiin lapset.Lakko on tehokas keino ajaa omaa asiaa. Sosiaalisen median ja mielikuvavallan aikakaudella ei kannattaisi avata selustaa tällaisille helpoille irtopisteille.Lakon syy oli irtisanomislain vastustaminen. Alkuviikko kuitenkin puhuttiin lapsista, kun lakon vastustajilla oli mihin tarttua.poliittisia lakkoja pitää hyvänä toimintatapana, niiden suunnittelussa tarvittaisiin hienovaraisempia mielikuviin pureutuvia työkaluja. Ne tuntuvat ay-liikkeeltä uupuvan.Kansalaisjärjestöt Amnesty ja Greenpeace ovat mestareita tällä saralla. Muutaman kerran vuodessa järjestöt ripustavat kankaan johonkin hassuun paikkaan, ja huomio on taattu. Greenpeace vei flyygelin jäälautalle, ja kuvat levisivät ympäri maailmaa.Temput eivät ole kalliita toteuttaa, mutta niiden ideoimiseen vaaditaan paljon osaamista.Poliittisena lakkona vaikka eduskunnan kanttiinin sulkeminen voisi olla hyvinkin tehokas toimi.idea vietynä Hakaniemeen: työväen talon pitäisi kutsua luokseen, ei ajaa pois.Jos liittojen talossa olisi vaikka nokkelasti nimetty ravintola, lakon symppaajat voisivat sitten rehvakkaasti julistaa Instagramissa kuvien kera, että nyt ollaan Tukilakossa.