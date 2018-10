Mielipide

Matkapuhelin-Nokia jäi alustatalouden jalkoihin

Nokia

Nokian

Miksi

Alustataloudessa

menetti 2010-luvun alussa vahvan asemansa matkapuhelinmarkkinoilla. Romahduksen syitä on pohdittu viime vuosina paljon, ja tänä syksynä keskustelua on kiihdyttänyt Nokian hallituksessa tapahtumia läheltä seuranneen Risto Siilasmaan kirja Paranoidi optimisti.Nokian romahduksen pääasiallisina syinä on usein pidetty ongelmia väistelevää johtamiskulttuuria ja yhtiön epäonnistumista yhtenäisen teknisen ohjelmistoalustan – älypuhelimen käyttöjärjestelmän – rakentamisessa. Suurin syy matkapuhelin-Nokian kohtaloon saattoi kuitenkin olla alustatalouden uudenlainen markkinadynamiikka.alamäki alkoi viime vuosikymmenen lopulla, kun Apple toi markkinoille iPhone-puhelimen ja avasi App Store -sovelluskaupan. Uudelle iOS-alustalle rakennettu iPhone ei ollut vain käyttäjäkokemuksen merkitystä korostanut kosketusnäytön avulla toimiva älypuhelin, vaan se oli myös älypuhelimen ja sovelluskaupan yhdistänyt alusta, jonka kasvua vauhdittivat verkostovaikutukset.Älypuhelin on käyttäjälleen sitä hyödyllisempi, mitä enemmän erilaisia sovelluksia älypuhelimelle on tarjolla. Sama toimii myös toisinpäin: käyttäjien määrän kasvaessa alusta muuttuu entistä kiinnostavammaksi sovellusten kehittäjälle. Tästä sovellusten käyttäjien ja kehittäjien välisestä verkostovaikutuksesta syntyy lumipalloilmiö, joka kiihdyttää alustan kasvua.Lumipalloilmiön ansiosta iPhonella on nykyisin noin 20 miljoonaa rekisteröityä kehittäjää ja liki miljardi käyttäjää. Nokia ei saanut aikaan samanlaista kasvua.Syntyneellä älypuhelinmarkkinalla ensimmäiset toimijat veivät koko potin. Kilpailun voittajia ratkais­taessa alustalla oli paljon suurempi merkitys kuin laitteella. Nokia tuli toki älypuhelinten laitemarkkinoille ensimmäisenä Communicator-mallillaan, mutta alustamarkkinoilla yhtiö oli jälkijunassa.Verkostovaikutusten kiihdyttämällä alustamarkkinalla voittaja vie kaiken, jos vaihto toiseen alustaan merkitsee alustan osapuolille merkittäviä lisäkustannuksia ja jos vaihdosta saatava lisäarvo on vähäinen.Älypuhelimen käyttäjän on työlästä siirtää yhteystiedot, viestit, valokuvat ja muu sisältö toista alustaa käyttävään älypuhelimeen. Vastaavasti sovellusten kehittäjä joutuu alustaa vaihtaessaan opiskelemaan eri ohjelmointikielen ja rakentamaan sovelluksen uudestaan. Markkinadynamiikka suojasi Applea myöhemmin alustamarkkinoille tullutta Nokiaa vastaan.Google onnistui valtaamaan itselleen suuren markkinaosuuden, vaikka yhtiö tuli Nokian tavoin alustamarkkinoille Applen jälkeen?Applesta poiketen Google avasi älypuhelinalustansa – Androidin – myös laitevalmistajille. Tämä synnytti alustaan toisen verkostovaikutuksen laitevalmistajien ja käyttäjien välille. Applella ei sitä ollut. Lumipalloilmiö kiihtyi, ja nyt Android on yli 80 prosentilla älypuhelinten käyttäjistä.Nokiakin yritti houkutella muita laitevalmistajia Symbian-alustalleen, mutta koska Nokia oli aikansa suurin alalla, asetelma ei olisi kohdellut muita laitevalmistajia tasapuolisesti.Yhtenäisen teknisen alustan kehittämisen ohella Nokian olisi pitänyt panostaa jo alkuvaiheessa sovelluskauppaan. Yhtiö jäi kilpailijansa jalkoihin: vuoden 2009 lopussa Nokian sovelluskaupasta ladattiin 22 sovellusta sekunnissa, kun Applella vastaava luku oli 350.Kun Nokia valitsi myöhemmin alustakseen Windows Phonen, yhtiö jäi käytännössä laitevalmistajaksi ja luovutti alustamarkkinat Applelle, Googlelle ja Microsoftille.on toimittava nopeasti jo markkinoiden syntyessä. On hallittava sitä osaa alustasta – esimerkiksi kauppapaikkaa –, jossa verkostovaikutusten tuoma kasvu syntyy.Kuluttajamarkkinan ohella myös yritysten välisten alustojen markkinat kasvavat kovaa vauhtia. Kansainväliset alustajätit Alibaba ja Amazon nostavat uusien toimijoiden kynnystä päästä markkinoille.Suomalaiset yritykset eivät ole menettäneet peliä. Esimerkkejä lupaavista alustamarkkinoista ovat datan jakaminen monien asiakasyritysten kesken – vaikkapa rahtiliikenteessä – ja dataa murskaavat teollisuuden analyysisovellukset.