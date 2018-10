Mielipide

Nurmijärvi-ilmiö sopii ilmaston pelastajaksi, kirjoittaa Matti Vanhanen

Suomen

Nurmijärvi

Sitran

Olen

Pidän

itsenäisyyden juhlarahasto Sitra laaditutti konsulttiyritys Deloittella arviot 50 suurimman kunnan ja kaupungin ilmastopäästöistä ja suunnitelmista päästä hiilineutraaliin asemaan.Aiemmin kuntien välinen vertailu ei ollut kovin mielekästä, kun päästöihin laskettiin mukaan myös suuret läpikulkutiet. Vaikka moottoritie lasketaan mukaan lukuihin, Nurmijärvi sijoittuu siinäkin laskelmassa alle keskiarvon. Kun läpikulkuliikennettä ei lasketa, Nurmijärven päästöt asukasta kohden ovat selvästi alhaisimmat koko joukosta. Helsinkiläisten päästöt ovat 50 prosenttia nurmijärveläisiä korkeammat, ja Seinäjoella päästöt ovat hieman yli kaksinkertaiset Nurmijärveen verrattuna.saa kiittää hienoa tulosta yhdestä asiasta, joka on ratkaistu kunnallispolitiikassa: kaukolämpömme tuotetaan paikallisella bioenergialla. Se on ollut tietoinen kunnallispoliittinen ratkaisu, ja tämä työ alkoi muistaakseni jo 1980-luvulla.Tässä on myös hyvä muistaa se, että Nurmijärvellä kunnallispoliitikot eivät 1990-luvulla innostuneet myymään energiayhtiötämme ulkopuolisille, vaikka tarjokkaita oli. Halusimme pitää sen kuntalaisten omana yhtiönä, jonka puitteissa saatoimme myös itse päättää investoinneista bioenergiaan. Tämän ansiosta meillä ei naapurikuntiemme tapaan tuskailla Carunan sähkönsiirtomaksujen korotuksia. Paikallinen sähköverkko on myös omaa omistustamme.tilasto tulee hyvään saumaan keskusteltaessa ilmastotoimista ja yhdyskuntarakenteesta. Varsinkin Helsingin suunnalta on aina arvosteltu meidän väljempää kaavoitustamme ja jopa haja-asutusta. Tutkimus kertoo, että myös omakotivaltainen asuminen voi toimia ilmastoystävällisesti – kuten kunnanjohtajamme Outi Mäkelä hyvin totesi.Helsingissä kotitalouksien sähkönkäytön päästöt ovat noin kaksinkertaiset Nurmijärveen verrattuna. Miksi? Tätä sopii pohtia. Johtaako tiivis metropolimainen asumismalli kulutustottumuksiin, jotka ovat tuhlailevampia kuin meillä?Nurmijärvellä eniten parannettavaa on sähkölämmityksessä ja talojen erillislämmityksessä. Niiden kautta tuotamme päästöjä tavalla, jota investoinneilla voidaan vähentää.itse ryhtymässä uuden talon suunnitteluun, ja tavoitteena on arkipäivään ja tavalliselle ihmiselle sopivat ekologiset ratkaisut. Maalämmöllä, aurinkosähköllä ja puu-uuneilla tulee tässä olemaan suuri rooli. Toivottavasti joskus näen pihallani vielä sähköauton tai biokaasuauton.Jos meillä omakotitaloissa määrätietoisesti käytettäisiin nykytekniikan suomat mahdollisuudet hyväksi, voisimme nousta aivan ylivoimaiseksi ykköseksi koko maassa.kävelystä. Kerran lenkillä ajatellessani laskin, että edessä on enää kolmen kilometrin matka. Se ei ole matka eikä mikään. Mutta kun mennään ylöspäin, kolmen kilometrin korkeudella elämä miltei kaikkialla maailmassa loppuu. Elinolosuhteet käyvät mahdottomiksi. Ilmakehä yllämme on hyvin hauras, vain ohut vaippa kivisen pallomme ympärillä.Jos poltamme kaiken sen fossiilisen polttoaineen maaperästä, joka sinne on saniaismetsienkin ajasta hiiltynyt, palautamme ilman koostumuksen sellaiseksi, että nykymuotoinen elämä loppuu ja tilalla on jotain aivan muuta.