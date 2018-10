Mielipide

Uusi merkintä voisi auttaa kuluttajia valitsemaan puolet pienipäästöisemmän maatalouden tuotteen

ja liikenteen kasvihuonekaasujen päästöjä rajoitetaan, mutta ravinnontuotannon päästöjen hillinnässä ollaan vasta alussa. Kuluttajilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa päästöihin painottamalla valinnoissaan kasviksia ja kalaa liha- ja maitotuotteiden sijasta. Ravinnontuotanto on myös yhteiskunnan ohjauksessa maatalouden tukijärjestelmän kautta niin, että julkinen valta voi suunnata maatalouden uudistumista vähäpäästöiseen suuntaan.Maataloussektorin päästöt Suomessa vuonna 2016 vastaavat Tilastokeskuksen mukaan 6,6:ta miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä, mutta lisäksi tulevat maatalouteen liittyvät suopeltojen päästöt, 6 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Suopellot siis noin kaksinkertaistavat Suomessa maatalouteen liittyvät päästöt, vaikka suopeltojen osuus on vain kymmenen prosenttia peltoalasta. Suopeltoja raivataan Suomessa ­jopa lisää erityisesti karjanlannan levittämistä varten.Kun suo kuivataan pelloksi, turvekerros alkaa hajota ja muodostaa hiilidioksidia, mikä jatkuu kymmeniä vuosia – yli sadankin. Suopeltojen päästöt ovat merkittäviä. Vertailun vuoksi: vuonna 2016 bensiinin käytöstä aiheutui Suomessa 4 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästö ja dieselin käytöstä 8 miljoonan tonnin päästö. Myös kivennäismaiden peltomaassa hiilimäärä vähenee vapauttaen hiilidioksidia ilmaan – vuonna 2016 noin 0,2 miljoonaa tonnia. Viime aikoina on kuitenkin esitetty menetelmiä – kuten hiilen tai orgaanisen aineksen lisäämistä maahan –, jotka voisivat kääntää kivennäismaiden päästön nieluksi.Suopeltojen päästöjä voidaan vähentää käytäntöjä muuttamalla, muun muassa nostamalla pohjaveden pinnan tasoa suopellolla tai sitten entistämällä pelto suoksi. Tällöin muodostuu pitkäaikainen hiilinielu, samaan tapaan kuin entistämällä ojitettuja metsämaita.Jos kaupassa olevissa maatalouden tuotteissa olisi merkintä, joka kertoisi, ettei tuotteen tapauksessa ole hyödynnetty suopeltoa, kuluttaja voisi valita keskimäärin puolet pienipäästöisemmän tuotteen. Julkinen valta voisi periä suopelloista pinta-alan mukaan määräytyvää päästömaksua, joka ohjaisi toimintaa kivennäismaille.