Synttärilahjaksi saadussa Barbiessa ruumiillistuu suomalaisten jako kahteen kastiin

lapsi käärii uuden kaverinsa tuomasta lahjapaketista Barbie-nuken. Ympärillä istuva tyttörinki huokailee ihastuneena. ”Mäkin haluan tuollaisen!”Kaikki muut hihkuvat, paitsi se tyttö, jonka tuoma lahja avataan seuraavaksi: paketista paljastuvat puuvärikynät. Synttärisankari sanoo kiitos, kukaan muu ei mitään. Puuvärit antanut tyttö punastuu ja näprää mekkonsa helmaa. Huikkaan, että mahtavan värisiä, synttärisankari rakastaa piirtämistä!rehellisesti sitä mieltä, että puuvärit, tarra-arkit ja jo leikkineet pehmolelut ovat täydellisiä lahjoja kaverille.Jos lapseni saa kaveriltaan lahjaksi 25 euron Barbie-nuken, kiusaannun. On ihanaa, että joku haluaa ilahduttaa hienolla lahjalla. Mutta tuohon lahjaan kiteytyy pahimmillaan taloudellinen epätasa-arvo, joka jakaa suomalaisia kahteen kastiin. On vanhempien tehtävä kaikin keinoin estää tuon kastijaon syntymistä jo lapsena.En halua, että köyhän perheen lapsi joutuisi häpeämään omaa lahjaansa, koska muut ostavat kalliimman. Enkä halua, että pienipalkkainen äiti kiusaantuu lapsen kaverin tuodessa yhtä kalliin lahjan kuin äiti on onnistunut ostamaan lapsen syntymäpäivänä – pitkään säästämällä.Olisiko vanhempien kesken mahdollista tehdä sanaton sopimus, että kaverille viedään viiden, korkeintaan kymmenen euron lahja? Ja tarvitseeko sitä lainkaan?On toki ihanaa, jos oma lapsi on niin onnekas, että saa kutsuja syntymäpäiväjuhliin. Mutta jos Barbie on normi, lahjoihin saa monilapsisessa perheessä menemään tuhat euroa vuodessa.lasten kaverijuhlat ovat ihania: jännitystä, hihkumista ja lapsi nauttimassa ystäviensä kanssa.1980- ja 1990-luvun aasinhäntäleikeistä ja kiivikakuista on tultu pitkälle. Nyt Ryhmä Hau -kakut tilataan leipomoista, vieraat saavat yllätyspussin ja juhlien tarkoitus unohtuu, kun osa vieraista on tottunut yltäkylläiseen hemmotteluun.Heräsin tähän pari vuotta sitten, kun juhlavieras tuli kysymään, miksi ei ole jäätelöä. Oli syöty hampurilaisia, herkkuja, ongittu, etsitty aarretta. Mies sytytti hiiligrilliä vaahtokarkkien paistamiseen ja lapseni kummitäti, taitoluisteluvalmentaja, pyöritti alakerrassa diskoa.”Eikö me saada mitään muuta kuin taskulamppu ja heijastin lahjaksi? Ja eikö täällä ole muuta ohjelmaa”, lapsi kysyi.Ei, tämän enempää ei irtoa. Nämä ovat ihan tavalliset 7-vuotisjuhlat.