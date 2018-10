Mielipide

Tekoälyä on käytettävä harkiten lääketieteessä

Ei niinkään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lääketieteessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tekoäly

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terveydenhuollon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

haittaa, jos tekoäly suosittelee minulle mieltymyksiini nähden vääränlaista musiikkia tai huonoja elokuvia. Sen sijaan on eettisesti kestämätöntä, jos tekoäly suosittaa lääkärilleni lääkehoitopäätöksiä perustuen havaintoihin, joilla ei ole minkäänlaista syy-seuraussuhdetta lääketieteellisen tilani kanssa. Tämä tulisi ottaa huomioon tekoälyä koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja terveydenhuollon tekoälysovelluksia kehitettäessä.Syväoppivat neuroverkot ovat tekoälyteknologiaa, jonka kuvaillaan imitoivan ihmisen aivotoimintaa: havaintojen lukumäärän kasvaessa neuroverkko ”oppii” ja sen analyysit terävöityvät. Tästä teknologiasta toivotaan olevan hyötyä, kun terveystietoja sisältävistä massiivisista tietokannoista yritetään tunnistaa esimerkiksi uusia geneettisiä sairauksia ja toimivia, yksilöllistettyjä hoitoja.on jo pitkät perinteet näyttöön perustuvasta päätöksenteosta, jossa terveyteen liittyvän massadatan hyödyntäminenkään ei ole uutta. Jo nyt lääkärit käyttävät erilaisia mittareita, jotka perustuvat lääketieteellisten tutkimusten tuottamaan tietoon. Mittareiden avulla kohdennetaan muun muassa verenpaineen ja kolesterolin lääkehoitoja niistä eniten hyötyville.Nämä mittarit on kuitenkin lääketieteessä otettu laajaan käyttöön vasta, kun tiedeyhteisö on selvittänyt mittarin luotettavuuden ja hoitosuosituksissa ehdottanut, kuinka mittaria tulisi hyödyntää käytännössä. Syväoppivat neuroverkkosovellukset ohittavat pahimmillaan tämän kriittisen arvioinnin.Syväoppivassa neuroverkkosovelluksessa tekoäly valitsee mittariin mukaan otettavat havainnot itsenäisesti ja esittää niistä päätelmiä. Ongelmallista on, etteivät päätöksenteon perusteet näy algoritmin kehittäjälle, saati sovelluksen käyttäjälle.löytää terveysdatasta vain korrelaatioita. Korrelaatio kertoo kahden havainnon välisestä riippuvuudesta mutta ei vielä riitä päätelmäksi havaintojen välisestä syy-seuraussuhteesta. Esimerkiksi lääkkeiden käytön ja sairastavuuden välillä on arkielämässä vahva korrelaatio. On kuitenkin vaarallista päätellä tämän perusteella, että lääkkeiden käyttö aiheuttaa sairastavuutta.Korrelaatioiden kohdalla on aina tehtävä erilliset päätelmät todellisesta syy-seuraussuhteesta. Päättely ei ole ihmisenkään kyvyillä helppoa, mutta arviointia helpottavien kriteerien tuntemuksen avulla siinä on onnistuttu. Näin on löydetty esimerkiksi tupakoinnin ja keuhkosyövän välinen syy-seuraussuhde.Terveysdatasta nousevat korrelaatiot eivät sen sijaan riitä vaikkapa lääkkeen uuteen myyntilupaan. Tämä johtuu lääketieteessä vallitsevasta ymmärryksestä, jonka mukaisesti luotettavaa syy-seuraussuhdetta lääkkeen ja sen odotettujen vaikutusten välillä ei voida osoittaa pelkillä korrelaatioilla. Kontrolloimattomista olosuhteista löydettyihin korrelaatioihin liittyy paljon harhan lähteitä, joista tekoälykehityksessä ei vielä ole riittävästi ymmärrystä.prosessien automatisaatioon tekoäly tuo nykytilaan nähden todennäköisesti selvää lisäarvoa. Potilaspäivystyksessä yksittäisistä satojen sivujen potilaskertomuksista keskeisiä diagnostisia tietoja lääkärin käyttöön louhivan tekoälyn tuoma lisähyöty on helppo tunnistaa. Pääsääntöisesti sama pätee muihin, vallitsevia lääkärikäytäntöjä matkiviin sovelluksiin. Mutta jos toivomme tekoälyn louhivan meille terveysdatasta lääketieteellisiin ongelmiin täysin uusia ja sellaisenaan valmiita ratkaisuja, olemme jo heikoilla jäillä.Syväoppivien neuroverkkojen tarjoamien lupausten ja innostuksemme keskellä on siis aika pohtia, minkälaisia päätöksiä voimme tekoälysovellusten avulla lääketieteessä tehdä ja mitä riskejä siihen liittyy.Tekoälyteknologian odotetaan vetävän vientiämme, ehkäisevän sairauksia, kohdentavan lääketieteellisiä hoitoja yksilöllisemmin sekä korjaavan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisia ongelmia. Tekoälysovellus tuo silti mihin tahansa päätöksentekoon aitoa lisäarvoa vasta, kun se tuottaa luotettavaa lisätietoa. Ei edes riitä, että on laadukasta dataa, vaan sitä hyödyntävän tekoälyn päätöksenteon prosessit pitää tuntea ja osata tulkita niitä.Tätä osaamista meidän tulee nykyisestään kehittää. Voisiko Suomi toimia tässä jopa kansainvälisenä suunnannäyttäjänä?