Uutta väylää varten raivattu reitti tuhoaa Suomessa usein paikan luonteen ja kulttuurimaiseman

matkailun kasvun ja uudistamisen tiekartta vuosiksi 2015–2025 sisältää monia hyviä toimenpiteitä matkailuelinkeinon edistämiseksi.Yksi painopisteistä ovat kevyen liikenteen väylät ja niiden merkitys matkailua edistävänä tekijänä. Nykyisellään kevyen liikenteen väylien rakentamistapa on kuitenkin kaikkea muuta kuin kevyt. Moni mökki- tai ­kotiseudulleen ajava on saanut huomata, että uutta väylää varten raivattu reitti on syönyt tieltään paitsi aimo siivun maantien leveydestä myös tienvarren kulttuurimaiseman.Keski-Euroopasta vanhojen jalopuiden reunustamat maalaistiet, joiden ylle puiden latvusto muodostaa holvin? Näillä alueilla tuskin hyväksyttäisiin tiesuunnitelmaa, jossa maantien reunan puut kaadetaan ja kulttuuriympäristöä tuhotaan suomalaiseen tapaan.Maiseman merkitystä lisäarvotekijänä ei meillä huomioida suunnittelussa riittävästi. Mitä on jäljellä maaseudun rakennushistoriasta ja maisemista vuonna 2118?on tärkeä myös maaseudun kehittämisen näkökulmasta. Ympäristön ainutlaatuisuudesta välinpitämättömät tiehankkeet voivat romuttaa myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2014–2020) rahoituksella paikallisesti ja alueellisesti tehdyt ponnistukset alueiden vetovoimaisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.Maaseudun kulttuurimaisemat vanhoine rakennuksineen sekä alueisiin liittyvä historia ja tarinat luovat vetovoimaa, jota tarvitaan matkailijoiden ja muiden kävijöiden sekä asukkaiden ja yritystoiminnan houkuttelemiseksi maaseutualueille. Tiehallinnon ja kuntien tulisi tunnistaa, että kevyen liikenteen väyliä tehtäessä ei rakenneta vain ilmastokestävää tai turvallista tapaa liikkua vaan myös meille kaikille yhteistä elinympäristöä, kulttuuriympäristöä ja -historiaa.on erityisen polttava maaseudun alemmalla tieverkolla, jossa väylät ovat usein valtion vastuulla, vaikka ne ovat luonteeltaan paikallisteitä. Näiden väylien parannuksien suunnittelu tehdään nyt pienillä resursseilla keskitetysti ely-keskusten johdolla, mikä johtaa geneerisiin ja paikkojen luonteesta piittaamattomiin suunnitelmiin.Merkittävä osa näistä maisemista muodostuu juuri liikenneympäristöstä. Tämä tulee ottaa huomioon varaamalla riittävästi resursseja paikan luonteen huomioon ottavaan suunnitteluun.lähtökohtana tulee olla liikenneympäristön kehittäminen osana paikkojen ainutlaatuista luonnetta eikä kaavamainen, ympäristöstä ja kulttuuriarvoista välinpitämätön tehokkuus.