Mielipide

Yliopistojen tulosohjausjärjestelmä ei tue koodaustutkimusta

Suomen

koodaripulaan on useita syitä. Haluan nostaa esiin kaksi, joiden suurta merkitystä ei ole ymmärretty.Alan tärkeimmät kansainväliset järjestöt ACM ja IEEE tekevät noin kymmenen vuoden välein suosituksen siitä, miten koodarikoulutus tulisi järjestää. Sen mukaan ohjelmistoalalla tarvitaan aivan eri matematiikkaa kuin monilla muilla tietotekniikan aloilla.Useimmissa suomalaisissa tutkinnoissa ohjelmistojen matematiikka tulee liian myöhään ja sitä on liian vähän. Tämä ei ehkä haittaa keskitason koodarien kouluttamista mutta tekee mahdottomaksi huippujen kouluttamisen teknisissä asioissa.Yliopistojen tulosohjausjärjestelmä suuntaa tutkimuksen pois koodausta eniten hyödyttävistä asioista. Esimerkiksi World Wide Webin standardien suunnitteluun osallistuminen antaisi Suomelle etumatkaa sen suhteen, minkälaisia uusia tuotteita voidaan lähitulevaisuudessa tehdä. Sellainen työ on kuitenkin tulosmittareissa nollan arvoista.Tunnen henkilön, joka yritti rakentaa yliopistouraa WWW:n standardien osaajana. Ensin hän joutui vaihtamaan tutkimuksensa sellaiseen, joka tuottaa mittareissa näkyvää tulosta. Sitten yliopisto muutti tutkintorakenteita tavalla, joka vei häneltä suuren osan opetukseen liittyvistä tulospisteistä. Lopuksi yliopisto lakkautti hänen oppiaineensa ja irtisanoi hänen ryhmänsä.Siinä ajassa, missä tietojenkäsittelijä saa yhden julkaisun nimiinsä, esimerkiksi fyysikko saa melkein viisi. Samanlainen vääristymä vaikuttaa myös ict-alan sisällä siten, että koodaustutkimus on kärsijänä. Koska suomalainen järjestelmä jakaa jatko-opiskelupaikkoja, yliopistojen tulosrahaa ynnä muuta pitkälti julkaisumäärien perusteella, evoluutio on karsinut koodaukseen suuntautuneet tutkijat ja jatko-opiskelijat varsin tarkasti pois.