Mielipide

Oppisopimuskoulutusta käytetään liian vähän

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksen

Nuorten

Pala palalta

Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen menetelmä, jossa painotetaan käytännön työssä oppimista työpaikalla. Oppisopimuskoulutus on ollut viime vuosina runsaasti esillä ratkaisuna sitkeään nuorisotyöttömyyteen ja syrjäytymisen ongelmaan. Menetelmä on todettu hyväksi väyläksi työelämään – myös vammaisille ja muille vaikeasti työllistyville ryhmille.Oppisopimus perustuu työpaikkaan ja työtehtäviin, joihin tarvitaan koulutettava ja samalla tekijä. Vastaavasti koulutettavalla on tarve työllistyä koulutuksen jälkeen. Hän pääsee jo koulutusvaiheessa työyhteisön jäseneksi. Hänelle nimetään kokenut työtoveri työpaikkakouluttajaksi. Koulutuksen yhteistyökumppaneina toimivat oppisopimustoimistot ja ammatilliset oppilaitokset.Perinteisessä suomalaisessa oppisopimuskoulutuksessa työnantaja ja opiskelija solmivat määräaikaisen työsopimuksen, jolloin opiskelija saa yleensä alan alinta palkkaa vastaavaa palkkaa ja on muutoinkin työlainsäädännön piirissä. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta. Opiskelija suorittaa osan koulutusajasta teoriaopintoja ammatillisessa koulussa.Palkallinen oppisopimuskoulutus motivoi työelämään siirtyvää nuorta. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija työllistyy kyseiseen tai vastaavaan yritykseen.Oppisopimuskoulutuksen mallimaana pidetään ennen kaikkea Saksaa. Siellä oppisopimus kattaa valtaosan koko ammatillisen koulutuksen järjestelmästä.Kuten OECD on todennut, Saksassa sekä julkinen että yksityinen sektori ovat panostaneet järjestelmään vahvasti, myös taloudellisesti huonoina aikoina. Saksan liittotasavallan ammattikoulutusinstituutin mukaan oppisopimuskoulutuksesta on muodostunut ratkaiseva perusta saksalaisille innovaatioille sekä maan taloudelliselle menestykselle ja talouskasvulle.Saksassa työnantajat eli maan elinkeinoelämä, teollisuus, kauppa ja pienteollisuuden kamarit ja yritykset toimivat koko oppisopimuskoulutusjärjestelmän vetureina. Yritys ja oppisopimusopiskelija solmivat koulutussopimuksen. Yritys maksaa opiskelijalle ammattijärjestöjen kesken vuosittain määriteltyä ja ammatillisen osaamisen mukaan korotettavaa koulutuskorvausta. Yritykset ja muut työnantajayhteisöt toimivat näin koulutuspalvelujen tuottajina sanan varsinaisessa merkityksessä.Nuorten oppisopimuskoulutusta on viime vuosikymmeninä käytetty Suomessa vähän, vammaisten ja muiden erityisopiskelijoiden kohdalla minimaalisesti. Koulutuksen organisoinnista vastaavilta osapuolilta – ammattijärjestöiltä, koulutusviranomaisilta ja yrityksiltä – näyttää puuttuvan yhteinen näkemys koulutusmenetelmän kehittämisestä.Suuri kysymys on ollut opiskelijalle maksettava palkka. Työnantajat eivät ole riittävän tietoisia erilaisista tukimuodoista, joilla yhteiskunta tulee kustannuksissa vastaan. Ongelmana on myös se, että oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntöä on uudistettu hajanaisesti.Oppisopimuskoulutus voi nykyisin muodostaa vain osan tutkinnosta, jolloin työnantajan ja opiskelijan ei tarvitse sitoutua koko koulutuksen kattavaan sopimukseen. Lisäuudistuksena viime heinäkuun alusta tuli voimaan asetus, jonka mukaan työnantaja voi palkata oppisopimusopiskelijan määräaikaiseen työsuhteeseen, vaikka se olisi irtisanonut työntekijöitä tai sillä olisi osa-aikaisia työntekijöitä.Lisäksi tämän vuoden alusta voimaan tullut ammattikoulutuksen reformi sisältää palkattoman koulutussopimuksen, joka vastaa entistä ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen osiota.Pala palalta uudistettu työpaikalla oppimiseen liittyvä lainsäädäntö näyttäytyy nyt työntekijöitä tarvitsevalle työnantajalle entistä sekavampana. Erityisesti oppisopimuskoulutusta koskeva lainsäädäntö vaatisi kokonaisuudistuksen, jotta työntekijät ja työnantajat kohtaisivat nykyistä paremmin ja työvoimapulaa saataisiin helpotettua.Oppisopimuskoulutukseen tulisi saada oma palkkausjärjestelmä. Se perustuisi nykyisinkin ammatillisen koulutuksen opiskelijoille maksettavaan opintorahaan ja sen lisäksi työsuorituksesta maksettavaan kohtuulliseen ja osaamisen karttuessa korotettavaan palkkaukseen.