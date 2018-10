Mielipide

Englannin kieli suomen kielen rinnalla ei ole uhka

Suomen kielen lautakunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on ilmaissut huolensa suomen kielen asemasta yhteiskunnassa ja Suomen kansalliskielenä. He ovat vaatineet valtiolta toimia.Valtion ei kuitenkaan tule jarruttaa suomalaisten luonnollista kansainvälistymistä pelolla suomen kielen aseman heikkenemisestä. Jos ihmiset omasta tahdostaan haluavat olla kansainvälisiä ja käyttää arjessaan useita kieliä, sitä ei pidä nähdä poliittisena uhkana vaan mahdollisuutena. Valtion kuuluu vastata sille asetettuihin tarpeisiin eikä luoda niitä itse.Parhaimmillaan Suomi voisi ottaa kehityksestä kaiken hyödyn irti ja tarjota julkisia palveluita laajasti myös englanniksi – niin kuin Espoo on päättänyt tehdä. Jos kansainvälinen osaaja pohtii työllistymistään Suomeen, on valtava mahdollisuus, jos hän voi asioida täällä osaamallaan kielellä. Suomella ei ole varaa menettää yhtäkään maastamme kiinnostunutta osaajaa.Kieli on osa kulttuuria, eikä mikään kulttuuri elä tyhjiössä. Suomen kielen lautakunnassa kielten vaikuttavuus toistensa kehitykseen on jo ymmärretty, mutta kulttuuri elää samalla tavoin kuin kielikin: kun samaan valtioon saapuu monia eri kieliä puhuvia ihmisiä, yhteinen puhuttu kieli, lingua franca, syntyy luonnostaan. Suomessa se on pitkään ollut suomen kieli, mutta monilla elämänalueilla lingua franca on jo englanti.Suomen ikkunat ovat auenneet maailmalle, ja hyvä niin. Olemme ymmärtäneet, että tiivis yhteistyö muiden maiden kanssa on hyödyksi myös meille. Globaalista kehityksestä jälkeenjäänyt Suomi olisi kulttuuriltaan ja kansalaistensa hyvinvoinnilta köyhempi paikka elää kuin jos jatkamme suuntaan, johon olemme nyt menossa.Suomen kieltä puhuva Suomen kansalainen voi olla ylpeä juuristaan ja kielestään mutta samalla olla osa kansainvälistä yhteisöä ja toimia tehokkaasti muillakin kielillä kuin suomella.