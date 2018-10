Mielipide

Johanneksen kentän yleisilme on häpeäksi Helsingille

Johanneksen kirkko

lähiympäristöineen muodostaa valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön. Kaksitorninen tiilikirkko edustaa uusgotiikan loppuvaiheen merkkipaalua Suomessa. Kirkko, sen viereinen liikuntakenttä ja lähiympäristön vanhat koulurakennukset muodostavat ainutlaatuisen historiallisen kokonaisuuden.Arvokkuus on kuitenkin onnistuttu tärvelemään. Kentälle ilmestyneet rakennuskontit, vesilammikoissa makaavat rikkinäiset jalkapallomaalit ja laittomasti pysäköidyt autot ovat vallanneet lasten ja nuorten liikuntakentän. Liikunnan riemu on vaihtunut autojen pakokaasun käryyn.Johanneksen kentälle suunniteltiin muutama vuosi sitten tekonurmen rakentamista, mutta hanke kaatui Museoviraston vastustukseen. Tekonurmikenttä olisi viraston mukaan pilannut arvokkaan kulttuurihistoriallisen maiseman. On aiheellista kysyä, olisiko tekonurmi todella ollut rakennuskontteja ja laitonta parkkipaikkaa pahempi näkymän turmelija.Tänä syksynä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta otti myönteisen kannan tekojääradan rakentamiseksi Johanneksen kentälle. Eteläisen kantakaupungin asukasluku ja läheisten koulujen lukumäärä huomioon ottaen lautakunta piti tekojään rakentamista perusteltuna. Käytännön haasteena on, ettei kentän suunnitteluun saati sen rakentamiseen ole varattu määrärahoja.Helsinki käynnisti syksyllä liikkuvuusohjelman. Liikkumattomuus on yksi kaupungin suurimmista haasteista. Ainoastaan neljännes väestöstä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Kaupunkistrategiassa todetaan, että kaupunkiympäristöä sekä liikuntatarjontaa kehitetään liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen kannustavaksi tasapuolisesti eri kaupunginosissa.Kaupungin toimenpiteet ovat ristiriidassa keskenään. Samaan aikaan kun keskeisellä paikalla useiden koulujen läheisyydessä sijaitseva liikuntakenttä on muuttunut laittomaksi autoparkiksi, kaupunki pyrkii kannustamaan asukkaitaan lähi­liikuntaan. Liikkuvuusohjelman tavoite kehittää kaupunkiympäristöä liikkumiseen kannustavaksi uhkaa Johanneksen kentän osalta jäädä ainoastaan kauniiksi sanoiksi vailla mitään konkreettisia vaikutuksia.Liikunnan edistäminen vaatii väistämättä taloudellisia resursseja. Nyt tarvitaan poliittista tahtoa panostaa lasten ja nuorten liikuntaan.