Mielipide

Suomen ja Venäjän ministerit tapaavat melkein kuin ennen vanhaan

Tästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niinpä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on tulossa syksy, jolloin alkaa olla helpointa nimetä ne suomalais­ministerit, jotka eivät ole tavanneet venäläistä virka­toveriaan. Sen verran rivakkaa vierailutahti on ollut.Se jatkuu tänään tiistaina, kun ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok) on Pietarissa Suomen ja Venäjän hallitusten välisen talouskomission kokouksessa.Aiemmin lokakuussa Moskovassa vierailivat oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk). Syyskuun lopulla Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev kävi Suomessa tapaamassa pääministeri Juha Sipilää (kesk). Elokuun lopulla presidentti Sauli Niinistön Sotšin-vierailun seu­rueessa oli myös ulkoministeri Timo Soini (sin).Lisäksi ainakin sisäministerien on määrä tavata vielä marraskuussa.ralli saattaa olla yllätys. Etenkin, jos on luullut, että poliittisen tason tapaamiset olisivat jotenkin jäissä pakotteiden ja Salisburyn myrkytyksen vuoksi.Eivät ne ole. Monien EU-maiden – jos­kaan eivät kaikkien – ministerit tapaavat venäläisiä vastinparejaan.Toki tämä alkusyksy on ollut Suomen kannalta poikkeuksellinen, pitkälti aikataulusyistä. Venäjällä oli viime keväänä presidentinvaalit, joiden jälkeen hallitus ainakin muodollisesti vaihtuu. Mitään isoja muutoksia ei odotettu eikä tullut, mutta kalentereita se sulki. Suomessa taas on ensi keväänä eduskuntavaalit.Tapaamisia on siksi pitänyt ahtaa tälle syksylle. Ne on kuitenkin haluttu järjestää, sillä naapureiden välillä on kaikenlaisia käytännön asioita ja ongelmia. Kuten voitaisiinko rikoksista tuomittuja alkaa siirtää vankilaan kotimaahan tai miten afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen saadaan estettyä.1970-luvun mieleen tuovaa tapaamistahtia ei kannata pitää merkkinä mistään muutoksesta maiden välisissä suhteissa.Tämä johtuu tietenkin siitä, ettei isoissa Venäjän ja länsimaiden välejä hiertävissä kysymyksissä ole edistytty. Niinpä esimerkiksi pakotteista sanotaan, ettei tilanteeseen odoteta muutosta.Pakotteet heijastuvat monin tavoin myös tiistain kokoukseen, paikasta al­kaen. Talouskomissio nimittäin kokoontuu nykyisin aina Venäjällä, koska Venäjän puolen puheenjohtaja, varapääministeri Dmitri Kozak on EU:n pakotelistoilla.Suomelle tämä on sopinut. Suomalaisessa järkeilyssä tärkeänä on pidetty sitä, että Venäjää edustaa varapääministeri.