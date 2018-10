Mielipide

En kiellä ilmaston­muutoksen uhkaa, mutta syyllistäminen saa vain harvat yrittämään parastaan

kiinnostunut yhteis­kunnallisista kysymyksistä ja seuraan siksi aktiivisesti monen­laisia asioita ja kehitys­kulkuja sekä työni kautta että vapaa-ajalla.Kiertotalous ja ilmaston­muutoksen torjunta eivät ole olleet henkilökohtaisen seuranta­listani mitali­sijoilla, vaikka merkityksensä puolesta niiden tulisi siellä olla. Aina välillä mietin, miksi ihmeessä niin on.En kiellä ilmastonmuutoksen uhkaa. Arvostan ja kannatan lähtökohtaisesti monia tekoja, jotka torjuvat sitä. Ilmastoasioiden pitäisi olla nykyistä tärkeämmällä sijalla niin Suomessa, EU:ssa kuin maailmanpolitiikassakin.liittyviä toimia tarvitaan ehdottomasti myös talouspolitiikan saralla. Omaa kiinnostustani ilmastopolitiikkaa kohtaan verottaa kuitenkin voimallisesti se, että suuri osa sitä koskevasta keskustelusta käydään hyvin kielteisessä, suorastaan kauhuskenaarioita maalailevassa sävyssä. Ongelmat näyttävät niin suurilta, etten oikein saa niistä oman arkeni kokoista otetta.Sellaisessa ilmapiirissä oman aktiivisuuteni kannalta tärkeät toivon ja unelmien näköalat kärsivät vakavasta happikadosta. Luulen, että tilanne on sama myös monen muun muutoin aktiivisen ihmisen kohdalla. Tappiomieliala ja syyllistäminen saavat vain harvat meistä yrittämään parastaan. Siksi ilmastokeskustelukin hyötyisi myönteisistä, ihmisiä innostamaan ja voimaannuttamaan pyrkivistä sävyistä.sävyjä onneksi löytyy sieltä täältä, esimerkiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran verkkosivuilta. Viestinnän sävy on siellä tietoon perustuva ja analyyttinen, mutta samalla myös hyvin myönteinen ja yksittäisen ihmisen toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksiin uskoa valava ja niihin virikkeitä antava.Sitran sivuilla voi esimerkiksi tehdä elämäntapatestin ja lukea, kuinka taloyhtiössä voidaan säästää. Voi myös pohtia, miten päästöjen vähentäminen onnistuu paremmin omassa arjessa. Se on tärkeää, sillä suuri osa maailman hiilikuormasta tulee juuri asumisen, liikkumisen, ruuan ja muun tavanomaisen kulutuksen kaltaisista asioista. Sivuilla pohditaan myös sitä, onko kestävä elämä vain pelkkiä kieltoja ja uhrauksia, ja voisiko maapallon resurssien kannalta kestävää arkea elää myös niin, ettei kaikesta mukavasta tarvitse luopua.Sitran sivuilla todetaan, ettei ole yhtä kestävää elämäntapaa, johon kaikkien tulisi sopeutua. Erilaisiin olosuhteisiin ja elämäntilanteisiin voidaan kehittää vaihtoehtoisia ratkaisuja. Se kuulostaa hyvin myönteiseltä ja toivoa antavalta.torjunta ei ole kuitenkaan vain arjen kulutus­valintoja. Se on myös poliittisia päätöksiä, puitteiden luomista ja rakenteiden muuttamista.Sitra tarjoaakin vinkkejä myös siihen, millaisilla kriteereillä poliittisten puolueiden ilmastoratkaisuja voidaan arvioida, ja toteaa, ettei ilmastotyö saisi olla puoluepoliittinen kysymys siinä mielessä, että se olisi joidenkin puolueiden yksinoikeus tai että jotkin toiset puolueet voisivat siltä välttyä.Mutta ilmastotyön kuuluukin olla puoluepoliittinen kysymys siinä merkityksessä, että eri puolueet esittävät erilaisia ratkaisuja. Siksi myös kansalaisen vaaleissa tekemillä ratkaisuilla on väliä.hiilijalanjälkeni ei ole Sitran elämäntapatestin mukaan juuri nyt mitenkään mairitteleva. Erityisesti sitä pahentavat kaksi mannertenvälistä lentoa, jotka olen tehnyt tänä syksynä. Pysyvämmin hiilijalanjäl­keäni kasvattaa se, että käyn työni takia aina silloin tällöin Brysselissä. Ilman lentomatkustamista hiilijalanjälkeni olisi huomattavasti paremmassa kuosissa, sillä perusarkeni päästöt ovat väljähköä asumistani lukuun ottamatta varsin kohtuullisella tasolla.Myös työpaikkojen arki on täynnä kulutukseen liittyviä valintoja. Siksi voisin eittämättä kiinnittää ilmastoasioihin nykyistä enemmän huomiota ainakin oman työpaikkani näkökulmasta.Emme ehkä voi vähentää lento­kilometrejämme merkittävästi työmme sisällön siitä kärsimättä, mutta voisimme varmasti ottaa nykyistä suuremman ilmastotietoisuuden kompassiksemme.Luulen, että samaan saattaisi olla aihetta myös monella muulla työpaikalla.