Mielipide

Maaseudun maisema säilyy vain maata viljelemällä

Heikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maaseudun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viljelijän

sato ja sen seuraukset ovat puhuttaneet pitkin syksyä. Kallistuuko leivän hinta? Riittääkö kotimaisia porkkanoita maaliskuulle saakka?Se, miten maataloudessa menee, näkyy elintarvikkeiden hintojen lisäksi teiden varsilla, kylissä ja peltoaukeilla. Maatalous tuottaa ruuan ohella myös maisemaa.ympäristökeskuksen vuonna 2013 tekemän luokituksen mukaan 95 prosenttia maastamme on maaseutua. Koko pinta-alasta avointa viljelymaisemaa on vain seitsemän prosenttia. Luvussa ei ole tapahtunut viime vuosikymmeninä suuria muutoksia, sillä vaikka maatilojen määrä on puoliintunut 1990-luvun alusta, tuotantoala on pysynyt tilakohtaisen peltomäärän kasvun ansiosta liki entisellään. Suurin muutos peltomaisemassa ei siten ole tapahtunut hehtaarien määrässä vaan siinä, miltä pellot näyttävät ja mitä niillä viljellään.Nykymaaseudun maisema on urbaanin maiseman lailla ihmisen muokkaamaa ja yhtä lailla monenkirjavan inhimillisen kulttuurin läpäisemää. Kuitenkin edelleen vain maan viljely, cultura, kykenee luomaan juuri maaseutumaiseman perusmatriisin ja tuottamaan juuri ne piirteet, joiden perusteella tunnistamme alueen maaseuduksi. Elinkeino ja sen muokkaama tuotantomaisema luovat siten pohjan koko maaseudun kulttuurimaisemalle. Yhtä lailla maatalouden toimintaympäristössä ja koko yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset muuttavat maaseudun maisemaa.muutos ja sen vaikutukset maaseutuelinkeinoon ja -maisemaan koetaan usein kielteisenä asiana. Mittakaavan kasvaminen vähentää pienipiirteistä maisemaa, agraari-idyllin heinäseipäät korvautuvat muoviin käärityillä paaleilla ja luonnonlaitumet rehualoilla.Sama muutos on kuitenkin nähtävissä myös kaupungeissa, eikä pelkkä menneen ajan kaipuu riitä sielläkään säilyttämään kivijalkapuoteja, mukulakivikatuja tai lyhdynsytyttäjien ammattikuntaa.Niin maaseudulla kuin kaupungeissakin on sijansa nostalgialle, historian säilyttämiselle ja perinnebiotoopeille. Valtaosa elinkeinoista, elämästä ja maisemasta menee kuitenkin eteenpäin, muuttuu ja kehittyy. Ja aina kehitykseen eivät riitä vanhat keinot sen enempää maaseudulla kuin muuallakaan.Viljelykelpoinen maa, viljava maaperä ja taito hyödyntää sitä kestävällä tavalla on globaali kohtalonkysymys. Ruuan tuottamisen ohella kyse on kuitenkin myös tuotannon edellytysten säilyttämisestä. Kestävä maatalous edellyttää viljelijältä tietoa ympäristössä tapahtuvista muutoksista, oman osuuden ymmärtämistä niissä sekä valmiutta muuttaa totuttuja toimintamalleja.toimenkuva voi laventua ruuan tuottajasta maaseudun hoitajaksi. Kilomäärien kasvattamisen sijaan päätyöksi voi määrittyä monimuotoisuudesta ja maisemasta sekä viljelykasviemme arvokkaiden geenien in situ -säilytyksestä huolehtiminen. Luonnon ekosysteemipalvelujen toimintamahdollisuudet on kyettävä turvaamaan. Tämä vaatii jatkossakin culturaa. Maaseudun maisema säilyy vain maata viljelemällä.