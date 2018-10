Mielipide

Moni ongelma ratkeaisi, jos munituskanoja alettaisiin syödä – nyt ne päätyvät muiden eläinten rehuksi

tuoda esille yhden asian, jossa yhdistyvät aika hyvin seuraavat tavoitteet: nelijalkaisten lihan korvaaminen kalalla tai kanalla, ruokahävikin vähentäminen sekä ihmisravinnon tuottamisen ilmastovaikutukset.Munituskana – ei siis broileri – on se oikea ”entisajan” kana. Kun se tulee tuottavan ikänsä päähän, siitä tehdään nykyisin muiden eläinten rehua sen sijaan, että me ihmiset söisimme sen. Syitä tähän on monia: Kanan kypsentäminen vaatii jopa kolmen tunnin keittämisen, rintafileet ovat pienet, ja lopun lihan irrottaminen vaatii käsityötä. Yksi kana riittää hyvin vain kahdelle – tosin keitossa tai viillokissa useammallekin.Vaikka eläköityvää kanaa ajateltaisiin munantuotannon ilmaisena jätteenä, on se teurastamisen, pakastamisen, pakkaamisen ja muun käsittelyn jälkeen kaupassa liki saman hintainen kuin paljon lihaisampi broileri. Niinpä sitä ei tahdo mistään löytääkään. Kysyntä on vähäistä, mutta eipä ole näkynyt myyntiyrityksiäkään.Ruokahävikin vähentämisestä ja eläinperäisen ravinnon tuottamisen etiikasta kiinnostuneet kuluttajat voisivat alkaa syödä oikeaa kanaa broilerin asemesta ja vaatia sitä kauppoihin. Hienon ihmisravinnon paikka on ruokapöydässä, ei muiden eläinten rehuna.Kanan keittoliemi on maukasta ja monikäyttöistä. Se kannattaa pakastaa sopiviin annoksiin kana-, broileri-, sieni- tai kasviskeittojen pohjaksi. Meillä on tapana ruskistaa parhaat palat kevyesti pannulla juuri ennen ateriaa. Keittoliemestä tehdyn kastikkeen ja riisin kanssa se on mieliruokaani. Muista peratuista lihoista tehdään myöhemmin yleensä keitto, jota sitten syödään parina päivänä.Vaikka kanan liha onkin hieman kuivahkoa, se voittaa maussa broilerin mennen tullen. Jos keitosta uhkaavat lihat loppua, sinne voi paloitella mukaan yhden grillatun broilerin fileen. Ehdoton ei tarvitse olla.