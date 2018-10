Mielipide

Haitalliset kieli­käsitykset johtivat kansallis­kielten vaarantumiseen, mutta peliä ei ole vielä menetetty

Sunnun­taina

Osa

Suuntaus

Kielenhuollon

Nyt

Kieli

päättyneillä Helsingin kirjamessuilla tuntui tällä kertaa olevan kokoaan suurempi symbolinen merkitys.Suomen kielen lautakunta julkisti perjantaina kannanottonsa, jonka mukaan kansalliskieliä suomea ja ruotsia uhkaa lähivuosi­kymmeninä näivettyminen kyökki­kieliksi, ellei valtiovalta ala viipymättä valmistella kansallista kielipoliittista ohjelmaa.lautakunnan jäsenistä oli aidosti yllättyneitä siitä, miten runsaasti aihe kiinnosti julkisuudessa. Kansalliskielten käyttöalan kaventumisesta on nimittäin muistutettu ennenkin aina sopivan tilaisuuden tullen.Tässä ajassa on jotain erityislaatuista. Esimerkiksi monet kieliasioissa vapaamielisetkin tutkijat ovat alkaneet oudoksua sitä, että palveluammateissa näyttäisi olevan entistä enemmän työntekijöitä, joiden kanssa ei voi keskustella muuten kuin englanniksi.Useat tututkin ovat olleet jokseenkin hämmentyneitä, kun heidän lapsensa käyttävät englannista peräisin olevia sanoja tiheämmin kuin koskaan aiemmin.on jatkunut pitkään, eivätkä kaikki syyt imartele kansalliskielten vaalijoitakaan.Käsitys kielenhuollosta on usein liian kapea. Ei esimerkiksi pilkkusääntöjä tai toisinaan vaikeita alkukirjainohjeita ole luotu harmiksi tai osaavien kirjoittajien pullistelukeinoksi. Pilkut auttavat jäsentämään tekstiä. Alkukirjaimella taas voi vaikkapa osoittaa, että länsimetro on osa Helsingin ja Espoon välistä liikenneverkkoa ja Länsimetro sen kehityksestä vastaava yhtiö.Toisaalta puhe yleiskielen kuulumisesta kaikille on saanut välillä ikävästi juhlapuheen sävyjä, kun osa oikeinkirjoitusohjeista on vaikuttanut niin elitistisiltä, että niiden hallinta on ollut vaikeaa kokeneillekin kirjoittajille.hahmottaminen nippelitiedoksi on voinut osaltaan johtaa siihen, ettei kielen asiantuntijoita ole monestikaan välitetty kuunnella kieltä koskevissa päätöksissä.Läänit muuttuivat ”aluehallintoviraston toimialueiksi”, ja Tampereen yliopistollisen keskussairaalan ­Stroke Unit nimettiin suomeksi ja ruotsiksi vasta oikeusasiamiehen puututtua asiaan.Ongelmallisena voi pitää myös tapaa, jolla kielestä usein puhutaan julkisuudessa. Roolileikki on ollut sama hölmistyttävän pitkään. Toimittaja kysyy, onko kielemme jo rappiolla, mihin kielentutkija vastaa: ”Kiitos kysymästä, kielemme voi oikein hyvin.”Useimpien kielentutkijoiden on helppoa olla samaa mieltä, mutta muille viesti voi olla aivan toinen – miksi turhaan huolehtia, kun kieli kerran hoitaa itse itsensä.Onkin mahdollista hieman ilkeämielisesti pohtia, olisiko valtion ”tuottavuusohjelma” lopulta leikannut vuosina 2007–2015 Kotimaisten kielten (tutkimus)keskuksen henkilöstöstä kolmasosaa, jos kieli olisi näyttänyt voivan edes vähän huonommin.ei kuitenkaan auta murehtia, miten pitkälle huolestuttava kehitys on edennyt. Ei myöskään ole aika jäädä myhäilemään suomen kielen lautakunnan kannanoton saaman myönteisen huomion vuoksi.Jos kansalliskieltemme elinvoimaisuutta todella pidetään arvokkaana, kaikkien kynnelle kykenevien on osallistuttava ponnisteluihin. Kotimaisten kielten keskus ei voi toimia asiassa yksin: sen nykytehtäviksi on määritelty kielenhuolto ja sanakirjatyö. Määrätietoiseen kielipolitiikkaan tarvitaan ministeriöiden tuki ja kielipoliittisen ohjelman laadintaan laajaa asiantuntemusta yhteiskunnan eri puolilta, myös muita kuin kieliasioiden ammattilaisia.Pienilläkin valinnoilla on merkitystä. Sillä on väliä, millä kielellä ihmisiä palvellaan, vaikka he kuinka osaisivat englantia. Sillä on väliä, kehitetäänkö asioista puhumiseen uusia suomen kielen sanoja vai otetaanko aina englannista suoraan tai ainoastaan vähän muokattuna.Myös sillä on väliä, antaako yliopisto lähes täysin suomenkieliselle yleisötapahtumalleen nimen Smart as HEL.ei kuole, jos yhdyssanat menevät joskus väärin. Kieli ei kuole edes silloin, kun ihmiset puhuvat twiiteistä tai tviiteistä eivätkä esimerkiksi viserryksistä. Kieli kuolee, jos sitä ei enää maksa vaivaa käyttää.Silloin voimme muistella ”Helsinki Book Fairissa”, kuinka äidinkielellämme kirjoitettujen teosten osuus kirjamessujen tarjonnasta oli vielä yli 90 prosenttia eikä alle 9.