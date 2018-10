Mielipide

Myös siniset ehtivät pörhistyä irtisanomiskiistassa

Porvari­hallituksen Porvari­hallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terhon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viimeistään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ja ammatti­yhdistys­liikkeen välisessä taistelussa irtisanomis­laista on meneillään välirauha.Kiistan käydessä kiivaimmillaan piskuinen hallituspuolue siniset näki tilaisuutensa pörhistyä. Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho syytti Ylen TV1:n Ykkösaamussa runsas viikko sitten, että ay-liikkeen masinoimilla lakoilla ja muilla työtaisteluilla ajettiin Sdp:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä seuraavan hallituksen pääministeriksi.mukaan ay-liike olisi joka tapauksessa aloittanut rettelöinnin porvarihallitusta vastaan. Sama epäilys saattaa olla vallalla hallituksessa yleisemminkin.Terholle tiedoksi: ammattiliittojen tärkein tavoite on puolustaa jäsentensä etuja. Jos siinä sivussa vasemmisto­puolueiden kannatus nousee, se on vasemmistolaiselle ay-liikkeelle myönteinen sivuvaikutus, ei varsinainen tavoite.Harvassa taitavat olla ne duunarit, jotka nykyaikana olisivat valmiita luopumaan vaikka päivän palkasta, jotta saisivat toivomansa henkilön pääministeriksi.Sinisille tilaisuus ärhennellä saattoi olla viimeinen: eduskuntavaalien jälkeen tuskin yksikään valtakunnallinen tiedotusväline on kiinnostunut siitä, mitä parin kolmen edustajan puolueella on sanottavanaan.On sinänsä loogista, että siniset otti maalitaulukseen ay-liikkeen ja poliittisen vasemmiston. Ulkoministeri Timo Soini (sin) sanoi johtaessaan perussuomalaisia, että hänen puolueensa on työväenpuolue ilman sosialismia.siinä vaiheessa, kun perussuomalaiset jakautuivat kahteen leiriin, alkoi sinisten ja perussuomalaisten paluu muun muassa demareihin.Se tie on nyt kuljettu lähes loppuun, eikä paluumuuttajia ole merkittävässä määrin enää odotettavissa. Sinisten huvenneen kannatuksen jakanevat keskusta ja kokoomus.Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo julisti siniset pienyrittäjien puolueeksi, kuten perussuomalaisten edeltäjä Smp oli pienviljelijöiden puolue.Smp jakautui aikoinaan Veikko Vennamon perillisiin ja Suomen kansan yhtenäisyyden puolueeseen, lyhenne Skyp.Sinisillekin olisi tarjolla lähes samanlainen lyhenne: Suomen pienyrittäjien puolue, Spyp. Vielä osuvampi olisi Suomen Yrittäjien pienpuolue, Sypp.Tätä menoa sinisistä jää Suomen poliittiseen historiaan vain alaviite.